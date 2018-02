16 февраля 2018 г. Марк Лэндлер, Скотт Шейн | The New York Times США осудили Россию за кибератаку, продемонстрировав раскол в позиции по Путину "В четверг США присоединились к Великобритании, официально обвинив Россию в масштабной кибератаке в июне прошлого года, которая была направлена против Украины, но вывела из строя компьютеры по всему миру. Это стало откровенно публичной попыткой пристыдить, которая может еще больше ухудшить отношения с Москвой", - пишет The New York Times. Вирус NotPetya, о котором шла речь, был повсеместно признан экспертами по кибербезопасности исходящим из России, поэтому такая атрибуция не стала неожиданностью, отмечают авторы статьи Марк Лэндлер и Скотт Шейн. "Но решение США и Великобритании почти одновременно осудить российских военных заслуживает внимания", - полагают они. "Это подчеркивает расхождение между последовательно жесткой позицией администрации по отношению к России по вопросам, связанным с Украиной, и продолжающимся нежеланием президента Трампа критиковать президента Владимира Путина в отношении чего-либо другого", - говорится в статье. "Чиновники администрации отказались заявить, какие шаги США предпримут против России. Но они могут включать в себя как санкции против российских чиновников, причастных к атаке, так и скрытые меры - причем и то, и другое, вероятно, осложнит и без того натянутые отношения", - полагают журналисты. Наказать другие страны за кибератаки оказалось чрезвычайно сложно, особенно когда игроки так изощренны, как Северная Корея и Россия. Российское правительство категорически отрицает утверждения о том, что оно организовало эту атаку, говорится в публикации. "Администрация планировала выступить с заявлением днем ранее, чтобы оно совпало с британским, по словам высокопоставленного должностного лица, но отложила его после стрельбы в школе в Паркленде, штат Флорида, повлекшей за собой гибель людей", - отмечает издание. В заявлении Белого дома не упоминался один смущающий факт: при атаке вируса NotPetya были использованы слабые места, определенные АНБ, а затем обнародованные группой, называющей себя Shadow Brokers, пишут авторы. Shadow Brokers, которые, как считают некоторые чиновники, выступают прикрытием для российской разведки, получили многие из самых ценных хакерских инструментов АНБ, либо взламывая компьютерные сети агентства, либо с помощью инсайдера. Группа опубликовала большую часть похищенных вредоносных программ в интернете, напоминает газета. Источник: The New York Times