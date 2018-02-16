Гонка вооружений сверхдержав

"Китай и Россия ставят под вопрос превосходство США: военное равновесие заметно смещается в сторону Востока", - пишет Яник Вигет на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger .

В недавнем отчете Международный институт стратегических исследований (IISS) рисует угрожающую картину: ситуация в сфере политической безопасности характеризуется сегодня все более небезопасными отношениями между государствами и сильным расширением военного сектора, передает автор статьи.

"Вооружаются повсюду - особенно в Европе, где мир снова стал восприниматься как опасность", - пишет Вигет. Так, в 2017 году Европа потратила на 3,6% больше средств на оборону в сравнении с предыдущим годом и оказалась по этому показателю самым быстрорастущим регионом в мире, говорится в статье.

Увеличение расходов, очевидно, связано не только с изменившимся восприятием угроз, но и с давлением США. К тому же в 2017 году США в два раза увеличили свое финансирование обороны Европы, отмечается в статье.

Сами США тратят на оборону 600 млрд. долларов, напоминает Вигет. "Это больше, чем имеют в своем распоряжении все другие страны в топ-10. Но Россия и, прежде всего, Китай догоняют. Пекин особенно амбициозен - он хочет подчеркнуть свои притязания в качестве восходящей державы". Прогресс и быстрая модернизация вооруженных сил Китая описываются в отчете IISS как "заслуживающие внимания", передает корреспондент.

Россия, согласно отчету, остается самым крупным фактором опасности для государств Восточной и Северной Европы. Москва увеличила количество военной техники, размещенной на западе страны. Как показала аннексия Крыма, Россия может напрямую извлекать выгоду от роста своей военной силы. Запад все еще не нашел на это действенного ответа, говорится в отчете IISS.

В настоящий момент министры обороны стран-членов НАТО проводят заседания в Брюсселе. Во время двухдневной встречи речь будет идти как раз об укреплении командной структуры и структур вооруженных сил в ответ на агрессивную политику России, сообщает издание.

Войны сверхдержав можно избежать, считает IISS. Однако, как отмечается в статье, все стороны планомерно готовятся к возможности такого конфликта. Китай, Россия и США готовы к модернизации и расширению своих ядерных сил.