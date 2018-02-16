Как Европа может предотвратить новую холодную войну

В пятницу свою работу начинает Мюнхенская конференция по безопасности. Германии отводится ключевая роль в предотвращении новой гонки вооружений, пишет в статье на сайте Tagesspiegel заместитель директора Международного института стратегических исследований Кори Шаке.

"Европа могла с облегчением вздохнуть, что Россия и США к 5 февраля (этот день является контрольной датой по выполнению условий договора СНВ. - Прим. ред.) в полном объеме выполнили свои обязательства по новому договору СНВ. Тот факт, что контроль над вооружениями еще существует, - хорошая новость для Европы, и она должна воспользоваться шансом поддержать договор РСМД, предусматривающий уничтожение ракет средней и малой дальности", - указывает военный аналитик.

"Распад основанной на соблюдении правил оборонной политики, большой вклад в которую внесла и Европа, виден по внешней и оборонной политике, которую проводит Россия: это и вторжение русских в Грузию и на Украину, и рост значимости ядерных вооружений в стратегической концепции страны, начиная с 2003 года, и нарушения условий договора СНВ посредством использования новых, имеющих наземное базирование ядерных крылатых ракет, и нежелание сокращать количество единиц нестратегических ядерных вооружений, и регулярно проводимые крупномасштабные военные учения, на которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий с использованием ядерного оружия", - говорится в статье.

Кори Шаке предлагает при этом взглянуть и на ситуацию, складывающуюся в этом вопросе в США. "Опубликованная недавно обновленная доктрина национальной безопасности фокусируется в первую очередь на конфликтах между сверхдержавами, а не на проблеме терроризма. В новой ядерной стратегии Соединенных Штатов усиливается роль ядерного оружия, причем эффект устрашения, говорится в документе, должен достигаться за счет всех областей, включая киберпространство и создание ядерного оружия малой мощности (...)".

"Попытки США вести диалог о нарушении договора СНВ Россией по традиционным каналам для переговоров результатов не принесли", - констатирует эксперт. Однако и США начинают развивать вооружение, нарушающее условия СНВ, и подумывают над разработкой новых систем ПРО и возможностей нанесения ответного удара.

Как пишет автор, два бывших главы Пентагона Уильям Перри и Джеймс Шлезингер, а также европейское командование вооруженных сил США обеспокоены многократным численным превосходством русских в том, что касается нестратегических ядерных вооружений.

"Если Европа хочет предотвратить новый виток гонки вооружений, как во времена холодной войны, она должна действовать уже сейчас. Германии, - уверена военный эксперт, - отводится при этом центральная роль".

Немецкие эксперты, поясняет автор материала, входят в состав комиссии Deep-Cuts, которая разрабатывает предложения по спасению договора СНВ. "К ним относится и идея, касающаяся совместного инспектирования как российских ракет наземного базирования SSC-8, так и натовской системы ПРО специалистами из России, Америки и Германии".

Также, по мнению аналитика, "важны попытки Германии вдохнуть жизнь в систему контроля над обычными вооружениями в рамках ОБСЕ, которые подрывает моральный релятивизм президента Франка-Вальтера Штайнмайера, кивающего на "бряцание оружием и военный рык" НАТО. Можно подумать, Германия сама не является членом альянса".

Германия, по мнению автора, не должна оставлять сомнений в том, от кого в Европе исходит агрессия - в противном случае ей не стоит рассчитывать на доверие США и своих европейских партнеров.

"Европа в целом и Германия в частности должны взять на себя ведущую роль, (...) превратившись в важнейшего партнера по переговорам как для России, так и для США. В этом случае у нее получится договориться о мерах по стабилизации - например, об усиленных контрольных механизмах, способных снизить конфликтный потенциал и предотвратить новое наращивание ядерных вооружений нашими странами", - резюмирует Шаке.