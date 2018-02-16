Британия запретит анонимный просмотр порно

В Великобритании порносайты должны будут в скором времени верифицировать своих пользователей, сообщает немецкое издание Tageszeitung.

Согласно принятому в прошлом году закону, регулирующему отношения в области цифрового медиавещания, порносайты теперь должны гарантировать, что их пользователям исполнилось 18 лет. На сайты, нарушившие данное предписание, может быть наложен штраф в размере до 280 тыс. евро, сайты могут быть заблокированы, а деятельность их владельцев запрещена, передает автор статьи Лалон Сандер.

Предписание должно быть выполнено до конца апреля 2018 года, и, кажется, победу здесь одержит определенная система верификации, а именно технология AgeID компании MindGeek.

"Данная фирма является в порноиндустрии чем-то вроде Google среди поисковых машин или Facebook среди социальных сетей - квазимонополистом. Компании принадлежат крупнейшие бесплатные порносайты, в том числе Pornhub и Youporn, многочисленные фирмы по производству порнофильмов, а также соцсеть любительского порно MyDirtyHobby", - говорится в статье.

Таким образом, компания, имеющая значительную заинтересованность в беспрепятственной реализации закона, разработала собственную систему верификации: при регистрации на порносайтах AgeID будет запрашивать данные о возрасте пользователя, которые будут подлежать проверке.

В положении о защите персональных данных, опубликованном на сайте AgeID, перечислены многочисленные данные, которые должна будет собирать система: имя и фамилия, почтовый адрес, гражданство, дата рождения и демографические данные. На сайте указано, что технология может быть использована "для сбора информации о Вашей онлайн-активности с течением времени и на интернет-страницах сторонних поставщиков и других онлайн-служб". Что это значит, если какая-то фирма, к которой ты и не обращался, будет еще иметь и базу данных с сексуальными предпочтениями большей части населения? - задается вопросом автор статьи. Ведь, как отмечает адвокат Майлс Джексон, у MindGeek нет причин не продавать данные пользователей рекламным компаниям.

При этом, как заявляет производительница порнофильмов Пандора Блейк, данные MindGeek находятся далеко не в надежных руках. Так, в 2016 году было украдено 800 тыс. аккаунтов сайта Brazzers, принадлежащего MindGeek.

К тому же использование сайтами технологии AgeID для верификации пользователей будет платным, что может вытеснить из сети мелкие компании. Так, сайт Пандоры Блейк приносит ей, по ее подсчетам, 1100 евро в месяц, а верификация пользователей будет стоить несколько сотен евро в день, передает издание.