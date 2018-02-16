После стрельбы в Паркленде Twitter наводнили российские боты, выступающие за свободное ношение оружия

После стрельбы в школе во Флориде сайты, отслеживающие троллей и ботов, сообщили о мгновенно подскочившем числе твитов на эту тему от пропагандистских ботов и связанных с Россией аккаунтов, пишет журналист Wired Эрин Гриффит.

"Сайт Hamilton 68, созданный Альянсом по защите демократии, отслеживает в Twitter активность аккаунтов, которые он выявил в качестве связанных с российскими кампаниями влияния. По состоянию на утро в популярных хэштегах и темах преобладали связанные со стрельбой выражения", - сообщает издание. Среди них "Паркленд", "контроль над оружием", "Флорида" и "Николас Круз" - имя предполагаемого стрелка.

"По данным группы, главная ссылка, которую распространяли связанные с Россией аккаунты за последние 48 часов, - это статья в Politifact от 2014 года. В ней критикуется статистика, приведенная организацией Everytown for Gun Safety, выступающей за контроль над оружием. Отслеживаемые группой аккаунты в Twitter использовали старую ссылку, чтобы попытаться развенчать сегодняшнюю статистику насчет частой стрельбы в школах", - говорится в статье.

Другая популярная ссылка, пишет Wired, касалась "ненормального" Instagram-аккаунта стрелка - с фотографиями, на которых у него в руках пистолеты и ножи, а также скриншотом поиска в Google фразы "Аллах акбар". "Называть стрелков помешанными одиночками с возможными террористическими связями - популярная стратегия групп, выступающих за свободное ношение оружия. Это подразумевает, что новые законы об оружии не помогли бы предотвратить их действия", - поясняет издание.

По словам Брета Шафера, аналитика Альянса по защите демократии, связанные с Россией боты высказываются по любому заметному событию, но особенно цепляются за тему стрельбы. "В связи с ее политизированным характером она идеальный материал для того, чтобы занять радикальную позицию и начать распространять мемы с четкой политической позицией насчет контроля над оружием", - сказал он.

Wired пишет: "Использование хэштегов в поддержку контроля над оружием, таких как #guncontrolnow, наряду с распространением ссылок, направленных против контроля над оружием, таких как статья в Politifact, на первый взгляд, демонстрирует российскую стратегию по разжиганию разногласий по обе стороны дискуссии".

Но в этом случае, по мнению Шафера, хэштеги в поддержку контроля над оружием используются в саркастическом тоне. "Поскольку Twitter-аккаунты, которые отслеживает Hamilton 68, нацелены зачастую на аудиторию с правыми взглядами, Шафер полагает, что тролли используют этот посыл, чтобы привлечь больше внимания", - отмечается в статье.

"Это позволяет им затем продвигать контент, который более непосредственно связан с геополитической повесткой Кремля", - сказал он. "Я не думаю, что Кремль так или иначе беспокоится, примем ли мы более строгие законы по контролю над оружием. По сути это используется как приманка", - добавил аналитик.