16 февраля 2018 г. Редакция | The Washington Post Запретите эти орудия войны! "Наблюдая за успокоенными родителями, воссоединившимися со своими детьми после массовой стрельбы в среду в средней школе в Южной Флориде, невозможно было не думать о других - которым повезло меньше. Родители лихорадочно звонили детям, слышали, как их нервозные звонки перенаправляются на голосовую почту и постепенно осознавали, что они больше никогда не обнимут своего ребенка", - пишет редакция The Washington Post. Это был, по меньшей мере, восьмой случай стрельбы в этом году в школе или университете США, которая привела к ранениям или гибели людей, и самый трагичный со времен инцидента в начальной школе Sandy Hook в 2012 году, говорится в статье. Но вот что главное: наша страна не уникальна в том, что в ней живут проблемные молодые люди и существуют ксенофобские организации. И она не единственное место, где не улавливают признаки опасности, исходящие от проблемной молодежи. То, что отличает США от других развитых стран мира, - это наш открытый рынок орудий войны, пишут авторы статьи, напоминая, что у нападавшего был автомат AR-15. "Именно это оружие, предназначенное для боя, снабженное несколькими магазинами, выбирают устроители массовой стрельбы. Настало время для национального запрета на продажу такого оружия и владение им. Сейчас же, а не тогда, когда очередная группа родителей столкнется с невообразимой агонией в ожидании ответа на телефонный звонок, которого никогда не будет", - призывают журналисты. Источник: The Washington Post