16 февраля 2018 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Как справиться с крупнейшим препятствием в завершении войны с ИГИЛ* "Как ни странно, но крупнейшее препятствие на пути завершения войны против "Исламского государства"* и начала стабилизации Сирии - это предполагаемый друг Америки и союзник НАТО Турция", - пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. "Госсекретарь Рекс Тиллерсон сделал последнюю попытку умиротворить разгневанного турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе трехчасовой встречи в Анкаре в четверг", - говорится в статье. Цель США - получить ответ "да" от Эрдогана, говорит высокопоставленный чиновник администрации. "С этой целью США создали экспериментальный пакет предложений для умиротворения турок, предложив им буферную зону в курдском анклаве Африн, совместные турецко-американские патрули в регионе Манбидж, где Эрдоган угрожал нанести "османский удар", если войска США не уйдут оттуда, и постепенное расторжение связей США с курдским ополчением, которое Эрдоган ненавидит", - пишет автор. Журналист отмечает, что в Сирии на данный момент сложилась хаотичная военная ситуация. Выход из нее - это постепенное, терпеливое продвижение нерешительных женевских переговоров с целью расширить власть и влияние реформированного сирийского государства и армии. "Для США это означает проглотить горькую пилюлю и сотрудничать с Россией и сирийским режимом", - полагает Игнатиус. "Россия, собственно, сделала шаг вперед в этом месяце, создав проект новой сирийской конституции, которая даст ограниченную автономию курдским регионам в децентрализованном сирийском государстве. Российский проект привел бы к примирению курдских и арабских требований, и некоторые чиновники США видят в нем основу для серьезных переговоров, - отмечает обозреватель. - Однако другие считают, что Россия лишь использует это для продвижения собственных интересов и интересов Ирана". "Ключевая проблема в этой последней фазе сирийского хаоса подобна тому, что привело нас сюда: США обладают сильнейшей армией, но не знают, чего они хотят в политическом отношении", - рассуждает автор. Турция рвет и мечет, требует американской поддержки, но ей не хватает сил для стабилизации областей, которые она хочет контролировать. Россия стоит у дипломатического руля, но не пользуется доверием пассажиров, и у нее "отсутствует горючее в топливном баке", считает Игнатиус. "Можно провести мысленный эксперимент: что если распустить возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" (SDF), как того хочет Турция? Нет! Это создаст вакуум власти и еще большую нестабильность. Вместо этого SDF должны стать частью новой сирийской национальной армии - сотрудничая с Дамаском, Вашингтоном, Москвой и, да, даже с Анкарой", - предлагает Игнатиус. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post