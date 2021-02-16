"Унизительное отсутствие французской вакцины"

"(...) Чтобы остановить эпидемию гриппа - а Covid-19 подобен тяжелой форме гриппа - всегда существовал только один эффективный способ: вакцинировать население. Но из пяти держав-постоянных членов Совбеза ООН Франция стала единственной, кто до сих пор не произвел собственную вакцину. В результате французы сильно отстают в вакцинации от американцев, китайцев, русских и британцев. По состоянию на 15 февраля 2021 года количество вакцинированных британцев в пять раз превышает количество вакцинированных французов. И весь мир не может удержаться от того, чтобы смотреть на нашу страну с легким сочувствием, задаваясь вопросом, что стало с Францией Луи Пастера", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"Клемансо, ставший премьер-министром Франции в 1917 году, говорил, что "война - слишком серьезное дело, чтобы доверять его военным". Сможет ли Эммануэль Макрон позже с сожалением сказать, что борьба с эпидемией была слишком серьезным делом, чтобы доверять его чиновникам министерства здравоохранения? Непостижимо то, что молодой президент, публично возложивший на себя роль афинского стратега в борьбе против вирусного вторжения, после того, как он освободился от всех финансовых ограничений (своим решением "любой ценой"), не сумел успешно осуществить два простых государственных дела: это удвоение реанимационных коек летом 2020 года и производство простой и эффективной вакцины. Даже Россия, рентную экономику которой так часто высмеивают в Париже, сумела создать вакцину, основанную на современной технике "вирусного вектора" (генетическая инструкция, отправляемая клеткам человека, с тем, чтобы они запускали иммунный ответ). В Москве вновь открылись рестораны и музеи", - отмечает автор статьи.

"(...) В борьбе с коронавирусом Франция снова извлекла старые государственные меры под названием карантин, комендантский час и закрытие в административном порядке. А нам бы хотелось, чтобы они сопровождались инновациями в медицине и вакцинации", - комментирует Жирар.

"Франция сделала неверную ставку, доверив свою политику вакцинации Еврокомиссии, бюрократическому учреждению, не имеющему вообще никакого опыта в этой области. Это фиаско. Политика страны в области здравоохранения является стратегическим вопросом, относящимся к ее национальной независимости. Разве у нас возникает мысль поручить защиту нашей территории и нашего ядерного оружия госпоже Урсуле фон дер Ляйен?" - задумывается журналист.

"Мы изменили направление стратегического порядка. Мы ждали вакцину от Брюсселя. Тогда как именно Франция должна была произвести вакцину, а затем, возможно, помочь своим европейским партнерам", - считает Жирар.

"(...) Во время своего избрания Макрон пообещал превратить Францию в "страну стартапов". Очевидно, что французская экосистема инноваций в области биотехнологий не функционирует. Слишком много распыления средств, недостаточно риска и слишком мало предвидения со стороны многочисленной французской бюрократии в органах здравоохранения. В Соединенных Штатах именно BARDA (Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок) позволило разработать две эффективные вакцины и препарат от компании Regeneron (тот, который спас Трампа). Для создания в 2006 году этого агентства, предназначенного для борьбы против биотерроризма и появляющихся пандемий, были сосредоточены все усилия государства. В санитарно-эпидемиологической сфере американцы умели мыслить стратегически. Но не мы. Увы", - резюмирует Рено Жирар.