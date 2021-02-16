Навальный как икона морали?

"Эмоциональная стилизация российского оппозиционного политика неуместна", - пишет на страницах австрийского издания Der Standard Герхард Манготт, профессор по международным отношениям в Инсбрукском университете и преподаватель Венской дипломатической академии.

"(...) Особенно примечательны высказывания, ставящие Навального в один ряд с советскими диссидентами Александром Солженицыным и Андреем Сахаровым. Но есть ли для этих утверждений объективное основание?".

"Конечно, все трое были арестованы по политическим причинам, - отмечает Манготт. - (...) Но оба советских диссидента были большими моральными авторитетами и борцами за "интеллектуальную свободу". Хотя позднее у Солженицына отмечался заметный российский национализм, он все же был, вероятно, наиболее упорным и значимым критиком сталинизма и его наследия для Советского Союза. Сахаров, сам являвшийся частью официальной интеллектуальной элиты Советского Союза, был готов отказаться от этого положения, чтобы обратить внимание на мрачную ситуацию с правами человека в СССР и отсутствие интеллектуальной и индивидуальной свободы".

"Навальный в свою очередь является политическим оппортунистом, который то позволяет себе высказывать правонационалистические лозунги, чтобы увеличить число своих последователей, то снова впадает в левый популизм, когда ему это кажется более подходящим для того, чтобы расширить круг своих сторонников. Когда российское правительство пыталось экономически и финансово стабилизировать структурно слабый Северный Кавказ, реакция Навального была расисткой: "Хватит кормить Кавказ".

"Навального, определенно, нельзя считать в России выдающимся человеком в области морали, следующим либеральным ценностям. Его выпады против мигрантов, его правый национализм, приверженность к которому он постоянно подтверждает по сей день, его позиция по отношению к исламу не позволяют считать его иконой морали. У него отсутствует моральный авторитет, которым обладал Солженицын и, прежде всего, Сахаров", - говорится в статье.

"В отличие от Сахарова и Солженицына, у Навального также есть заявленные политические амбиции. Он хочет быть не просто совестью и моралью, он также стремится к политической власти. Это никогда не было целью Солженицына и Сахарова, - указывает автор статьи. - (...) При это следует отметить, что сам он - как и Путин - имеет очень персонализированное представление о власти. Он сам считает себя подходящим для управления Россией; при этом создание демократических институтов было бы значительно важнее простой смены личности во главе России. Навальный представляет свою деятельность как дуэль между собой и Путиным; но не противопоставляет либеральную систему ценностей авторитарным нормам сегодняшнего российского руководства".

"Конечно, можно восхвалять бесстрашие Навального; конечно, можно сочувствовать страданиям Навального. Но в конечном счете это эмоции. (...) Гораздо важнее объективное рассмотрение сути его позиций и скудной политической платформы, которую он разработал на данный момент".

"Впрочем, - пишет Der Standard в заключение, - это вовсе не означает, что не нужно осуждать уголовное преследование Навального и отрицать факт жесткого противодействия инакомыслящим в России".