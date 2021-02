16 февраля 2021 г. Consumer Reports | The Washington Post Почему можно подхватить простуду, даже если вы носите маску и предпринимаете другие меры предосторожности в связи с коронавирусом "Даже люди, предпринимающие множество мер предосторожности, чтобы избежать заражения Сovid-19, могут столкнуться с более знакомым противником: простудой. Зимой, когда малейшее покашливание может спровоцировать панический визит туда, где тестируют на коронавирус, важно понимать, как работают обе эти инфекции - и почему вы можете подхватить одну, даже если вы относительно защищены от другой", - пишет The Washington Post. (...) "Вирус, вызывающий Сovid-19 - это всего лишь один единичный вирус, - говорит Кэтрин Троизи, эпидемиолог и специалист по инфекционным заболеваниям в Школе общественного здравоохранения UTHealth в Хьюстоне. - С другой стороны, существуют сотни различных вирусов, которые могут вызывать то, что мы называем простудой". "Эти цифры могут значительно усложнить задачу избежать простуды - даже если мы соблюдаем осторожность - потому что это означает необходимость увернуться от более 200 различных патогенов. (...) Среди множества вирусов, которые могут вызывать простуду, есть четыре коронавируса (которые принадлежат к тому же семейству, что и новый коронавирус, вызывающий Covid-19) и 160 различных риновирусов", - говорится в статье. (...) "Заболеть простудой под воздействием одного из множества риновирусов может быть особенно легко, несмотря на все наши нынешние меры предосторожности. "Риновирусы очень стойкие и прекрасно выживают на поверхностях", - рассказывает Элизабет Скотт, профессор микробиологии и эксперт по практике домашней и общественной гигиены в Университете Симмонса в Бостоне. Вирус, вызывающий Covid-19 - это так называемый "оболочечный вирус", и он не очень долго живет на поверхности. "Он имеет липидную мембрану, но этот слой очень быстро разрушается, и вирус погибает", - говорит Скотт (это одна из причин, по которой официальные органы здравоохранения преуменьшают важность очистки поверхностей для сдерживания Covid-19 и подчеркивают важность масок и дистанцирования). "Как показали исследования, риновирусы могут оставаться на поверхностях (сохраняя достаточный потенциал, чтобы заразить вас) более 24 часов. Они также с большей вероятностью выживают при воздействии санитайзера для рук или дезинфицирующих салфеток, чем коронавирус, вызывающий Covid-19", - отмечается в статье. "Вирусы, вызывающие простуду, как и вирус Сovid-19, могут передаваться по воздуху. Но если вы простудитесь этой зимой - несмотря на бдительное ношение маски и социальное дистанцирование - то вы, вероятно, подхватите микробы от прикосновения к инфицированным поверхностям. "Вы можете просто прикоснуться к дверной ручке, подержать в руках шариковую, или потрогать тележку для покупок, к которым недавно прикоснулся тот, кто простудился, - говорит Элизабет Барнетт, эксперт по инфекционным заболеваниям Американской академии педиатрии. - Мы по-прежнему касаемся многих поверхностей, даже если совершаем только важные поездки". "Мы не так осторожны, как думаем, - констатирует газета. - (...) Даже среди людей, добросовестно старающихся быть осторожными, принимаемые меры предосторожности не являются - а во многих случаях и не могут быть - идеальными. "Я не хочу отговаривать людей делать то, что, как мы знаем, помогает - например, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки - ибо это действительно работает, - говорит Скотт. - Но даже те из нас, кто думает, что мы очень осторожны, должны признать, что у нас все еще есть трещины в броне". "Например, мы можем снять маску в определенных ситуациях, когда было бы лучше оставить ее на лице. Возможно, нам не удается избежать личных контактов из-за работы. Мы можем прикоснуться к инфицированным поверхностям, а затем потрогать лицо, даже не осознавая, что делаем это. "Когда нам кажется, что мы предпринимаем столько мер предосторожности, легко не заметить эти крошечные взаимодействия", - подчеркивает Скотт. "Также важно помнить, что при простуде, так же как при Covid-19, возможна передача до появления симптомов. Вот почему - при обоих заболеваниях - недостаточно избегать больных людей", - отмечается в статье. "Вы можете не иметь симптомов и все же распространять вирус простуды за 24-48 часов до кого, как почувствуете себя плохо, - поясняет Уильям Шаффнер, профессор медицины и инфекционных болезней Медицинской школы Университета Вандербильта. - Если вы находитесь рядом с кем-то за день или два до того, как он заболевает, вирус может воспользоваться этой возможностью и передаться вам". (...) "Симптомы Сovid явно совпадают с симптомами других инфекций, включая простуду и грипп", - говорит Барнетт. Определить, является ли насморк или боль в горле просто раздражающей (но, в основном, безвредной) простудой или потенциально серьезным вирусом Covid-19, может быть непросто. "Обычная простуда обычно поражает нас от шеи вверх - заложенность носа, насморк, головная боль, боль в горле, возможно, легкий кашель или невысокая температура, - говорит Шаффнер. - Но если вы чувствуете, что заложенность передвигается в грудь, у вас проблемы с дыханием, кашель становится более стойким или у вас температура выше 38 градусов, вам следует позвонить своему врачу". (...) Источник: The Washington Post