Этот фанат Путина хочет управлять Италией

Лидер итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини сотрудничает с партией Путина "Единая Россия", передает немецкое издание Bild.

"Наши дела пошли бы лучше, если бы у нас в Италии был свой Путин", - заявил Сальвини перед репортерами.

Правого популиста, который охотно появляется в футболке с портретом Путина, воодушевляет успех австрийской партии FPÖ, вошедшей вместе с консервативной партией ÖVP в новое коалиционное правительство в Вене. "Обе партии заключили соглашение о сотрудничестве с путинской "Единой Россией". Лидеры обеих партий громко и неустанно выступают против антироссийских санкций ЕС и за признание присоединения Крыма", - сообщает издание.

Одним из признаков зависимости Сальвини от России является следующий факт: еще в декабре 2013 года, когда его избрали федеральным секретарем "Лиги Севера", Алексей Комов и Виктор Зубарев, два высокопоставленных посланника путинской администрации, сидели в качестве почетных гостей в первых рядах на партийном съезде в Турине. Несколько месяцев спустя Сальвини лично встречался с Путиным для 20-минутного разговора и "восхищался бывшим кагэбэшником", говорится в статье.

"Глава "Лиги Севера" посещал аннексированный полуостров Крым, демонстративно встречался с политиками из санкционного списка ЕС, охотно давал интервью российскому пропагандистскому каналу RT и обвинял НАТО, а не шефа Кремля и союзника Асада, в агрессивном поведении", - пишет корреспондент. "Я считаю Путина великим, и я думаю так не за деньги", - заявил однажды Сальвини, отвечая на вопрос о возможных дотациях из Москвы.

На одном из плакатов "Лиги Севера" написано: "Рабы Европы? Нет, спасибо". "Вероятно, такой лозунг имел бы успех у российских друзей, которые давно с помощью протокольных преференций окружают лестью своего человека в Италии: во время визита в Кремль в марте Сальвини принимал сам министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в публикации.

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