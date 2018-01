16 января 2018 г. Адам Роунсли | The Daily Beast Всплыла ли на поверхность российская автоматизированная ядерная торпеда? В 2015 году на российском телевидении "случайно" показали намек на планы создания новой 100-мегатонной автоматизированной торпеды с целью уничтожить американские порты и загрязнить побережье любого противника, против которого она может быть применена. Аналитики терялись в догадках, сигнализировали ли эти чертежи о том, что Москва возвращается к старым добрым временам причудливых разработок оружия времен холодной войны - или просто блефует, чтобы держать янки в напряжении, пишет журналист The Daily Beast Адам Роунсли. Правительство США все еще, кажется, верит в то, что это оружие представляет собой реальную российскую программу, согласно просочившемуся проекту Обзора конфигурации ядерных сил администрации Трампа, отмечает автор. На зернистом, отксерокопированном изображении видны очертания "Статуса-6", сокращения российского обозначения этого вида оружия, в колонке, посвященной модернизационным усилиям в сфере ядерного оружия морского базирования в России и других странах за последние семь лет. В Обзоре также упоминается разработка в России "оснащенной ядерной боеголовкой подводной автоматизированной торпеды", совпадающей по описанию с оружием, изначально показанным на российском телевидении, говорится в статье. Во фрагменте телепередачи 2015 года, где "случайно" упоминается торпеда, утверждается, что этот дистанционно управляемый аппарат может передвигаться со скоростью более 100 узлов на расстояние не менее 10 тыс. километров, при этом неся на себе 100-мегатонную ядерную боеголовку. Это оружие, как утверждалось, "гарантирует смертоносный урон территории нескольких стран, создание зон радиоактивного загрязнения, непригодных для осуществления военной, экономической и какой-либо другой деятельности". "Как бы ни напоминал "Статус-6" научную фантастику, его концепция однозначно уходит корнями в эпоху холодной войны", - отмечает Роунсли. Он напоминает, что аналогичная программа разработки ядерных торпед началась в 1949 году в СССР, но была прекращена ввиду большей эффективности баллистических ракет. Однако "Статус-6", с его большим радиусом действия и более "умным" программным обеспечением, представляет собой однозначно более продвинутое оружие, чем его предшественник времен холодной войны, и его воспринимает всерьез, кажется, не только администрация Трампа, отмечает автор. "Россия заказала специальную субмарину "Саров", что можно объяснить только как создание испытательной платформы для торпеды невероятно огромных размеров", - говорит военный аналитик Х. А. Саттон. "Субмарины недешевы, и у России, оставшейся без особых средств на оборону в условиях западных санкций и снижающихся цен на энергоносители, нет денег, чтобы тратить их на блеф", - заключает автор. Источник: The Daily Beast