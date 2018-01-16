Приступает к работе комиссия экспертов ЕС, которая будет бороться с недостоверными новостями

В понедельник, под руководством комиссара цифровой экономики ЕС Марии Габриэл, началась деятельность рабочей группы, созданной ЕС для борьбы с манипуляциями в интернете, пишет корреспондент El Pais Лусия Абельян. По словам Габриэл, весной выводы группы и результаты общественных консультаций будут облечены в официальные рекомендации.

Газета разъясняет: "Хотя европейские институты уже действуют через орган в структуре дипломатической службы, противодействующий пропаганде (прежде всего российской, но также пропаганде ИГИЛ*), масштаб проблемы убедил Еврокомиссию проложить новую, дополнительную стезю. На базе всех этих элементов Брюссель разработает стратегию ЕС по пресечению распространения недостоверных новостей и дезинформации".

Рабочая группа состоит из 40 экспертов: журналистов, ученых и специалистов по коммуникациям из Европы и США. В нее также включены представители НКО типа "Репортеров без границ" и интернет-компаний - Twitter, Facebook и Google.

"Специалисты оценят, какова ответственность за недостоверные новости в четырех сферах: государственная власть, интернет-платформы, СМИ и гражданское общество", - сообщает газета. Результаты работы будут презентованы в марте. До 23 февраля граждане стран ЕС могут также присылать в Брюссель свои предложения.

По мнению издания, на действия ЕС повлиял прецедент с предполагаемым российским вмешательством в президентские выборы в США. При этом газета отмечает: "Брюссель не пожелал упоминать о конкретных случаях, которые могут быть изучены группой экспертов".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.