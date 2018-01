16 января 2018 г. Алекс Баркер | Financial Times Евросоюз опасливо приветствует дружественную позицию Бойко Борисова "Я смолоду хотел вступить в ЕC. Но мне никогда не приходило в голову, что Борис его покинет, а Борисов останется, чтобы им управлять", - сказал премьер-министр Албании Эди Рама в прошлом году, подразумевая министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Financial Times комментирует: "Некоторым болгарам тоже трудно в это поверить". Журналист Алекс Баркер отмечает, что Болгария остается беднейшей страной ЕС, в ней высок уровень коррупции и слабы институты, что препятствует ее приему в еврозону и Шенгенскую зону. "И все же 1 января Болгария впервые стала председателем ЕС, что обеспечивает ей особые обязанности по обеспечению гладкой работы "законодательной машины" Европы в период больших хлопот, в том числе переговоров с Великобританией о "Брекзите", - отмечает издание. Опасения усугубляются тем, что в Софии недавно, при двух разных инцидентах, были убиты бизнесмен и высокопоставленный чиновник налогового ведомства, а в коалиционном правительстве присутствуют ультраправые партии. "Тем не менее, в Брюсселе фирменный стиль правоцентристской политики Борисова воспринимается скорее как подспорье, чем как обуза. Болгарский премьер, во многом как Роберт Фицо в Словакии, сочетает суровую националистическую политику (ему милее заборы, чем иммигранты) с клятвенно проевропейскими заявлениями", - отмечает издание. Для европейских лидеров Борисов оказался надежным и прагматичным союзником, считает издание. Болгария стремится войти в Шенгенскую зону и систему Европейского механизма валютных курсов. Издание поясняет, что эта система - "зал ожидания" для перехода на евро. "Но, хотя на бумаге Болгария отвечает многим критериям, высокопоставленные официальные лица ЕС опасаются, что ее институты далеко не готовы к вступлению", - пишет издание. Со своей стороны, Борисов пригласил голландского премьера Рютте на экскурсию по турецко-болгарской границе. "Если существует граница Шенгена, которая защищена лучше, я скажу: "Ну ладно, не принимайте нас", - заявил Борисов. Источник: Financial Times