16 января 2018 г. Эндрю Бирн | Financial Times Джордж Сорос дает отпор популистским врагам "Слава не приносит ничего, кроме неприятностей, предупреждал Джорджа Сороса его отец. Скрыв еврейское происхождение своей семьи, Тивадар Сорос помог спасти ее от депортации из Венгрии в нацистские лагеря смерти", - повествует корреспондент британской газеты Financial Times Эндрю Брин. "Сорос-младший - которому теперь 87 лет - избрал иной подход, вступив на путь публичной известности в качестве инвестора-миллиардера, а позднее - либерального филантропа, - продолжает журналист. - Но за это пришлось заплатить". Как передает издание, за прошедший год Сорос и фонд "Открытое общество", который он основал, стали мишенью нарастающей - и подчас срежиссированной - кампании по дискредитации со стороны оппонентов продвигаемой им либеральной повестки. "Среди бесчисленных конспирологических теорий, распространяемых правыми критиками, Сороса обвиняли в инсценировке атак химическим оружием на сирийских детей, свержении правительства Македонии посредством психологической войны и организации миграции миллионов мусульман в Европу, - говорится в статье. - Но некоторые атаки были более серьезными. В Венгрии он стал объектом финансируемой государством кампании негативной рекламы на миллионы евро". "Атаки на Сороса - одно из самых поразительных проявлений переменчивой политической конъюнктуры, особенно в Центральной и Восточной Европе, - отмечает Бирн. - После падения Берлинской стены фонд Сороса был воплощением оптимизма в связи с распространением демократии в западном стиле в странах бывшего советского блока. Однако тот же фонд стал теперь громоотводом для националистских и подчас авторитарных голосов, которые оказывают куда большее влияние в регионе на фоне увядающей привлекательности либерализма". "Это снова дежавю с одним большим изменением: сейчас доминирующая идеология в мире - национализм, - отметил Сорос в интервью изданию у себя дома, к северу от Нью-Йорка. - ЕС на грани развала. А Россия теперь - возрождающаяся держава, основанная на национализме". Однако Сорос настаивает, что даст отпор, говорится в статье. "Изначально он планировал свернуть фонд "Открытое общество" до своей смерти, - сообщает автор. - Вместо этого он удваивает ставку на свой проект по содействию росту демократий, где правительства поощряют плюрализм и подотчетность". "Я думаю, можно сказать, что мне весьма повезло с врагами, - заявил миллиардер веселым тоном изданию по поводу нападок. - Это заставляет меня чувствовать себя более чем готовым к тому, чтобы дать отпор и встать на защиту правого дела". Фонд был выдворен из России и Узбекистана, и Сорос заявил, что те, кто получил гранты, теперь также подвергаются угрозам в Венгрии, члене ЕС, где премьер-министр Виктор Орбан дал указания разведывательным агентствам расследовать "империю Сороса", которая, как он утверждает, угрожает национальным интересам, говорится далее. "Примерно 20 полуавтономных правлений решают, как расходуются деньги фонда "Открытое общество", и получатели публично сообщают о пожертвованиях, - отмечает корреспондент. - Но критики утверждают, что Сорос направляет каждый шаг, превращая фонд в неподотчетную либеральную супердержаву". Сорос полагает, что Россия является источником большей части атак против него, передает автор. И это личное. "Путин меня не любит, - заявил миллиардер газете, описывая обиду, которую, как он полагает, разожгла его критика в адрес российского лидера и его прежняя поддержка Михаила Саакашвили, бывшего грузинского президента, пришедшего к власти после "революции роз" в 2003 году. Сорос признает, что делал ошибки, пишет Бирн. Как заявил сам миллиардер, его отношения с Саакашвили преподали ему "горький урок" относительно необходимости "сохранять большую дистанцию по отношению к внешней политике стран, где у меня есть фонды". Но он признает, что это легче в теории, чем на практике. "Получатели его грантов были вовлечены в революцию на Майдане в 2014 году на Украине, хотя он настаивает, что фонд "Открытое общество" не играл прямой роли", - сообщает журналист. "Мы не были вовлечены в фактические бои - это против наших директив и принципов. Но мы поддерживали бойцов, в том числе и во время Майдана", - рассказал Сорос. Вместо того чтобы занять оборонительную позицию, Сорос говорит, что останется председателем мирового правления фонда еще на пять лет, а, возможно, и дольше, пока позволяет здоровье, информирует газета. Но сам фонд его переживет, пишет корреспондент. Список приоритетов нового президента фонда, Патрика Гаспара, бывшего политического директора Белого дома Обамы, указывает на то, что фонд не будет уклоняться от политической полемики: коррупция, вызовы, поставленные массовой миграцией, злоупотребление технологиями со стороны автократов и гарантия права голоса "от Кливленда до Киншасы", перечисляет Брин. Источник: Financial Times