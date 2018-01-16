Россияне останутся в привычной узде

В отсутствие конкуренции все цели и задачи мартовских выборов президента - это размах победы и уровень явки. У Путина нет значимого политического проекта развития России на шесть лет: популярность зарабатывается на военных успехах в Сирии и на Украине - из-за которых его страна находится под санкциями. Единственные сюрпризы нынешней кампании - Грудинин и Собчак. "Люди протискивались в проходы в ЦДЛ, чтобы послушать директора бывшего совхоза, слегка напоминающего Сталина", - пишет FT.

"Президентские выборы Владимира Путина - для многих уже дело законченное, но это не успокаивает Кремль. Появился новый противник, который тяжело поддается контролю. Его нельзя победить в телевизионной дуэли, его нельзя преследовать или отстранить: это нежелание россиян идти на выборы", - пишет корреспондент Süddeutsche Zeitung.

Кремлевские стратеги очень креативно уговаривают граждан, прежде всего молодежь, прийти проголосовать 18 марта. Так, избирателям предлагают сделать селфи на избирательном участке и выложить его в соцсети: лучшие фото будут награждены призами. "Откуда же взяться интересу к политике, если государство создает у граждан чувство, что им не нужно чрезмерно беспокоиться о политике - государство все уладит", - комментирует журналист.

Москва хочет избежать ситуации, когда наступающая апатия приведет к провалу выборов и возникнет впечатление, что президента поддерживает только половина населения.

Автор признает, что "борьба против низкой заинтересованности в выборах является общеевропейским трендом", но полагает, что в данном случае добавляется "склонность Москвы к контролю, который не допускает настоящей конкуренции".

"К тому же из-за своего тщеславия оппозиция распадается на отдельные части. Некоторые проголосуют за Собчак, некоторые за Явлинского, другие будут бойкотировать выборы. Путин без боя придет к цели. Как обычно", - подытоживает журналист.

"За неимением конкурента, способного бросить вызов Путину, целями и задачами, способными определить его будущий мандат, представляются размах победы и уровень явки, - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль. - Единственным сюрпризом нынешней кампании является новый кандидат от Компартии взамен Геннадия Зюганова, а также присутствие оппозиционной журналистки Ксении Собчак".

Столкнувшийся с сопротивлением городской молодежи, Путин главным образом извлекает свою популярность из украинского конфликта. Дата выборов 18 марта приурочена к трехлетней годовщине аннексии Крыма, в отношении которой "энтузиазм поубавился, в то время как внутренний экономический и дипломатический контекст омрачился", говорится в статье. Общественное мнение выказывает равнодушие и безропотность. Согласно опросам "Левада-Центра", лишь 35% россиян думают, что их личное положение улучшится.

"Несмотря на военные успехи в Сирии и на Украине - и одновременно из-за них - путинская Россия находится под обстрелом западных санкций, к которым добавляется отстранение национальной сборной от участия в предстоящей зимней Олимпиаде за применение допинга", - продолжает Авриль.

"Холодная война будет только усугубляться", - прогнозирует директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Российская экономика начинает оправляться, однако того почти чудодейственного роста, какой был отмечен в первое десятилетии при Путине, уже не наблюдается. Правительство не приняло ни единой структурной реформы, способной снизить зависимость страны от углеводородов, отмечает корреспондент.

Фаворит президентских выборов еще не представил никакого политического проекта, способного определить развитие России на ближайшие шесть лет. На открытии предвыборного штаба Путин упомянул лишь о "дальнейшем развитии страны", обращает внимание автор.

"Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России", - сказано в знаменитой формулировке нынешнего председателя Госдумы Вячеслава Володина. "Сильная страна, сильный кандидат", - провозглашают плакаты Путина.

Теоретически вопрос о пожизненном правлении Путина встанет не раньше 2024 года, но он не табуирован и возникнет во властных кругах на следующий день после выборов, едва пройдет эйфория от летнего чемпионата мира по футболу, полагает Авриль. Кремлинологи уже усматривают клановую борьбу, предвещающую битву за преемственность, в деле Алексея Улюкаева.

Согласно самому обсуждаемому сегодня сценарию, фактическое господство нынешнего главы Кремля будет длиться "до скончания века". "Скорее всего, мы станем свидетелями формального ухода Путина, который неформально будет сохранять свое влияние", - сказал Минченко. Эксперты полагают, что в ближайшие годы сформируется многоголовая власть, контролируемая Путиным.

"Тем, кто мечтает о сменяемости власти, придется грызть свои удила", - заключает автор.

"В субботу в ЦДЛ, особняке XIX века в центре Москвы, люди протискивались в проходы, чтобы послушать 57-летнего мужчину, который большую часть жизни управлял бывшим совхозом", - рассказывает корреспондент Financial Times Катрин Хилле. "Павел Грудинин никогда не занимал более высокого политического поста, чем должность депутата Московской областной думы, - отмечает автор. - Однако теперь он кандидат -"темная лошадка" КПРФ против Владимира Путина - и достаточно встряхнул предвыборную гонку".

По данным ВЦИОМ, 7,6% избирателей собираются голосовать за Грудинина - это превышает более чем в два раза поддержку, зафиксированную в прошлом месяце у Геннадия Зюганова. Грудинин даже не член КПРФ, но его риторика в субботу быстро воспламенила политиков партии и других левых активистов, свидетельствует журналистка.

"Его визитной карточкой, подкрепленной видеороликом, показанным в ЦДЛ, является жизнь в "Совхозе имени Ленина" на южной окраине Москвы, - рассказывает Хилле. - Продавая клубнику и другие свежие фрукты напрямую московским потребителям, фермерское хозяйство с годовым оборотом за прошлый год 4 млрд рублей реинвестирует большую часть прибыли в социальную инфраструктуру для работников". Грудинин представляет свое предприятие как социалистическую утопию.

С копной седых волос и усами, директор совхоза отдаленно напоминает Иосифа Сталина, сочла журналистка, и отчасти поддержка Грудинина может быть обязана ностальгии по советскому диктатору. "Но, когда Грудинин проверяет яблочные сады в своей фирменной белой ветровке или лоббирует льготы для агропромышленности на правительственных конференциях, он скорее похож на бизнесмена, который сам всего добился", - говорится в статье.

Критики отмечают, что ряд его предвыборных позиций "украден" у Алексея Навального - оппозиционного политика, которому не разрешила баллотироваться из-за его судимости. Директор совхоза - "популист, как и Навальный", заявил изданию политический консультант, работающий с Кремлем. Возможно, Кремль поддерживает кандидатуру Грудинина, чтобы нейтрализовать потенциальную ответную реакцию на недопущение к выборам Навального, пишет Хилле.