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16 января 2018 г.
16 января 2018 г.

EFE | La Vanguardia

Швеция впервые за 30 лет разошлет гражданам методичку, как вести себя в случае войны

"В этом году Швеция возобновит рассылку своим гражданам руководства о том, как вести себя в случае войны", - сообщается в статье, подготовленной неназванными журналистами информагентства EFE и опубликованной La Vanguardia.

"В конце мая примерно 4,7 млн домохозяйств получат обновленный вариант книжки "Если начнется война" (Om kriget kommer) - иллюстрированного руководства, которое содержит практические сведения для населения. Впервые оно было разослано гражданам в 1943 году - в разгар войны, в которой Швеция хранила нейтралитет, а в годы холодной войны продолжало распространяться", - сообщает EFE. "Правительство объясняет публикацию тем, что ослабла безопасность в Европе, особенно в ближайшем окружении Швеции (это намек на трения в отношениях с Россией)", - говорится в статье.

В интервью шведской газете Aftonbladet Кристина Андерссон, курирующая работу над руководством, признала, что текст осовременить непросто: сегодня "угрозы намного сложнее: тут и изменения климата, и теракты, и пандемии, и кампании дезинформации".

Источник: La Vanguardia


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