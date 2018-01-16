Северная Корея продолжает отправлять подневольных рабочих по всему миру

Вдали от любопытных взглядов Северная Корея отправляет подневольных рабочих в 40 стран. Такая практика началась в 1960 году, в наши дни она модернизирована и усиленно продвигается молодым диктатором Ким Чен Ыном. Польша недавно положила ей конец, пишет журналистка Le Figaro Отилия Ферей.

В Польше больше не будет выдано ни одного разрешения на работу для северокорейцев "в соответствии с резолюцией ООН", указала 3 января министр труда Эльжбета Рафальска. Государственное рабство больше не проникнет за польские границы. ООН насчитывает всего 50 тыс. северокорейских рабочих в 40 странах. Многие ассоциации констатируют присутствие 100 тыс. временных рабочих из Северной Кореи, говорится в статье.

22 сентября Совбез ООН принял новые санкции против северокорейского режима. Среди этих мер фигурирует запрещение заключать новые трудовые договора с северокорейцами, а также возвращение на родину любого рабочего, вынужденного покинуть свою страну. Целью являлось перекрыть жизненно важные источники поступления валюты и иностранных инвестиций для северокорейского режима. "В перспективе эти санкции нацелены на то, чтобы вынудить диктатора Ким Чен Ына вернуться за стол переговоров по программе ядерного вооружения", - утверждает эксперт Фонда стратегических исследований Антуан Бондаз.

Чтобы наполнить свои закрома и добыть валюту, молодой руководитель Северной Кореи с 2012 года восстановил нечто вроде современного рабства, отправляя десятки тысяч рабочих трудиться за рубежом. В дешевой рабочей силе весьма заинтересованы такие страны, как Китай и Россия, в которых южнокорейская НГО "Центр информации по правам человека в Северной Корее" (NKDB) насчитывает соответственно 19 тыс. и 50 тыс. человек, отмечает журналистка.

Чтобы отправить кого-то за границу, рассматриваются все личные данные. "Режим составляет анкету на их семьи, проверяет их судимость, военную службу, являются ли они членами партии", - уточняет Синь Пульсен, представительница Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в Сеуле. Цель - отсеять любого человека, способного сбежать. "Проверяются их физические способности, квалификация, опыт", - продолжает представительница УВКПЧ. Большинство из них - мужчины от 20 до 40 лет, отправленные за границу на трехлетний срок. Обескураживает тот факт, что многие из них считают эту вынужденную ссылку возможностью пожить вдали от тоталитарного режима, говорится в статье.

"Если происходят проверки, северокорейские рабочие слишком боятся говорить", - указывает Антуан Бондаз. Более того, эти вынужденные молчать рабочие нередко отправляются в страны, "не сильно заботящиеся о прозрачности и правовом государстве", что не способствует прояснению теневых зон, окружающих подобную практику.

Большинство из них трудятся в сфере строительства, на шахтах, в сельском хозяйстве или на судоверфях, где неоднократно повторяются несчастные случаи, отмечает Ферей. Большая часть их доходов - порядка 70% - отчисляется в пользу Пхеньяна. В конце месяца у них остается от 80 до 125 евро.

"Они запрещают нам смотреть телевизор. Если кто-то попадается, ему обжигают пальцы" (анонимное свидетельство рабочего, отправленного в Россию, по данным NKDB).

Еще они работают в 130 северокорейских ресторанах в 12 странах по всему миру. Эти рестораны стали распространяться с 1990-х годов и позволяют режиму обеспечивать приток наличных денег и иностранной валюты. "Внутри этой широкой сети деньги перечисляются органу, называемому "Дивизия 39", это секретная организация Северной Кореи, служащая для подпитки подпольной кассы Ким Чен Ына", - отмечает Фил Робертсон, замдиректора азиатского подразделения Human Rights Watch (HRW). Этот тайный ящик является показательным механизмом непрозрачной системы, позволяющей диктатору обходить международные санкции, пишет журналистка.

"Под видом человека, работающего нашим агентом по безопасности, выступают шпионы, отправленные режимом для слежки за нами".

"Режим настойчиво напоминает подневольным рабочим, что если им в голову придет мысль дезертировать, то их семьи по-прежнему остаются на северокорейской земле", - уточняет Антуан Бондаз.

В период оскудения источников финансирования северокорейского режима доходы, извлеченные из этих подневольных рабочих, довольно существенны. "Это сотни миллионов евро ежегодных доходов для Северной Кореи", - отмечает Антуан Бондаз. 420 миллионов евро, по точным данным ООН, говорится в статье.