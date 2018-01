16 января 2018 г. Мэтью Лаксмур | The New York Times Резня в российской школе: не менее 12 раненых "В понедельник два подростка в масках, вооруженные ножами, ворвались в школу в центрально-русском городе Пермь и ранили не менее 12 человек, в основном учеников начальной школы, - рассказывает Мэтью Лаксмур в The New York Times. - Учительница и 16-летний ученик, попытавшиеся вмешаться, по информации властей, получили серьезные ножевые ранения в шею". "Двое юношей, один из которых, по словам очевидцев, учится в школе 127 в Мотовилихинском районе, а другой был из нее исключен, вошли в нее в 10:00, предположительно через задний ход, незамеченные охранником, и ворвались в кабинет одного из четвертых классов, как сообщают местные новостные агентства, - говорится в статье. - Один из нападавших накинулся на учеников, а другой заблокировал дверь класса, как рассказал свидетель газете "Комсомольская правда". "Они сказали, что всех убьют. Мы сначала думали, что это шутка", - цитирует пермский новостной сайт 59.ru показания другого очевидца. "За 10 минут школа была эвакуирована и прибыли 10 машин скорой помощи, как сообщило в заявлении Министерство здравоохранения Пермской области. 12 человек были госпитализированы, в том числе двое детей и учительница с серьезными ножевыми ранами. Девять детей в возрасте 10 и 11 лет получили легкие ранения, говорится в заявлении", - передает журналист. Двое подозреваемых задержаны, пишет Лаксмур. Источник: The New York Times