Эрдоган угрожает американским союзникам в Сирии

"Американцы хотят создать на северо-востоке Сирии пограничные силы безопасности из курдских бойцов. Президент Турции назвал это "армией террористов". Он вступил в спор не только с американцами, но и русскими", - пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

"Американцы готовятся к долгой военной операции в Сирии. После того как экстремисты "Исламского государства"* территориально разгромлены, для Вашингтона речь идет о том, чтобы предотвратить повторное распространение джихадистов", - пишет автор публикации Инга Рогг. Не последнюю роль в этом играет охрана границ: именно уязвимые границы три года назад в значительной степени способствовали победному продвижению джихадистов, говорится в статье.

Пока план американцев находится в зародыше. "Однако ни Асад, ни его союзник Россия, ни Турция не хотят смиряться с таким намерением. Дамаск назвал его вопиющим нарушением территориальной интеграции страны. Похожим образом высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, запланированное создание пограничных сил безопасности не будет способствовать стабилизации положения. Тем не менее, Лавров сдержался от жестких словесных выпадов против США", - передает журналистка.

Президент Турции тем временем пригрозил пресечь на корню инициативу США. "Ранее Эрдоган несколько раз угрожал проведением военной операции в регионе. Однако он никогда ее не осуществлял, потому что и он не хочет радикального разлома в отношениях с союзником по НАТО. Вероятно, так произойдет и в этот раз, однако следующий кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, и без того отягощенных, неизбежен", - считает автор статьи.

Эрдоган также пригрозил военным наступлением на регион Африн. "Похожие угрозы он высказывал и ранее. На северо-западе путь туркам преграждали американцы, на северо-востоке - русские. В прошлом году Москва отправила войска в район около Африна. Военное наступление неизбежно привело бы Эрдогана к конфронтации с Москвой и подорвало его попытки настроить американцев против русских и наоборот", - полагает журналистка.

Тем временем периодически появляются догадки о том, что Москва может отказать курдам в поддержке. Однако, судя по словам Лаврова во время пресс-конференции в понедельник, признаков такого развития событий нет, передает издание.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.