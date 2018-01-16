Грузовик, идущий в никуда

"Грузия и Россия хотят с помощью Швейцарии открыть новые пограничные контрольно-пропускные пункты - через территорию отделившихся грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Дипломатический трюк на канате", - пишет в статье на сайте швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Анн-Дорит Бой.

"На протяжении почти десяти лет в конфликте вокруг самопровозглашенных кавказских государств Южной Осетии и Абхазии ничего не меняется. (...) Пропасть непреодолима. Грузия отказывается признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. (...) Россия отрицает, что вообще является одной из сторон конфликта в споре вокруг регионов, отнесенных диктатором Иосифом Сталиным к Грузинской ССР и борющихся с падения железного занавеса за свою самостоятельность", - пишет журналистка.

После вмешательства в вооруженный конфликт в Южной Осетии Россия официально признала обе "республики" и с тех пор "содержит их, что является тяжелым ударом против Грузии, которая сделала выбор в пользу западной интеграции и членства в НАТО вместо вассальных отношений с Россией", отмечает автор.

На фоне таких отношений сторон новость из Тбилиси оказалась удивительной. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подтвердил, что Грузия подписала договор со швейцарской компанией Société Générale de Surveillance (SGS) о мониторинге грузов, проходящих через три таможенно-пропускных пункта между Россией и Грузией, передает издание.

Практическая реализация договора - это щекотливый вопрос, требующий осторожности, считает автор. Так, в соглашении, заключенном Россией и Грузией в 2011 году, предусматривавшем контроль независимыми международными наблюдателями провозимых через российско-грузинскую границу грузов и долгое время остававшемся нереализованным, вместо названий местности были указаны только географические координаты. "Южная Осетия и Абхазия будут чувствовать себя ущемленными, когда швейцарцы будут контролировать провоз грузов через республики", - полагает журналистка.

"Для премьер-министра Грузии Квирикашвили вопрос о транзитных коридорах является щекотливым во внутриполитическом смысле. Многие жители Грузии опасаются фактического признания отделившихся республик и еще одной победы Москвы", - отмечает автор.

По словам премьер-министра, дополнительные контрольно-пропускные пункты будут действовать только в случаях, когда будет закрыт, например, из-за сильного снегопада, имеющийся переход "Верхний Ларс", который, в свою очередь, является единственным сухопутным коридором для Армении в Россию, на один из крупнейших экспортных рынков страны.

"Так как Армения может извлечь выгоду, в дискуссию о таможенно-пропускных пунктах вмешался и ее сосед и заклятый враг Азербайджан и пытается оказывать давление на Грузию - и, по возможности, и на Россию. (...) Быстро и легко на Кавказе никогда ничего не происходит", - подытоживает журналистка.