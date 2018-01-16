Историк: "Трамп хочет уничтожить политику"

Профессор Йельского университета, специалист по истории Восточной Европы Тимоти Снайдер в интервью журналисту Süddeutsche Zeitung Саше Баттьяни подвел итоги первого года президентства Дональда Трампа и высказал мнение, что тот стремится "ослабить демократию".

"Он просыпается рано утром и пытается затеять дрязги. Своими мнимыми проблемами и псевдоконфликтами он хочет отвлечь население. О политике он и знать ничего не желает, он скорее хочет уничтожить политику. Это красной нитью проходит сквозь его первый год", - заявил Снайдер.

По его словам, Трамп "желает внушить своим сторонникам, что они правы, чувствуя себя жертвами". "Сильнейший раскол в стране идет на пользу только одному - Дональду Трампу. И тот категорически не хочет ничего делать, чтобы его смягчить. Трамп желает ослабить демократию. В конце пути, по которому он ведет, находится конец демократии", - добавил историк.

Снайдер подчеркнул: "Строить правовое государство - дело трудное и утомительное, а уничтожить его очень просто, этому учит история. Трамп попирает институты. Только представьте, если бы кто-то вроде Ангелы Меркель произносил такие вещи, как Трамп, какие были бы вопли в Европе. Мы тут уже привыкли к тому, что наш президент вступает в перепалку с судьями только потому, что они мексиканского происхождения. Мы считаем нормальным, что он преуменьшает до ничтожного значение российского вмешательства в выборы и ставит под сомнение работу своих же спецслужб".

"Конечно, в США демократия, но ее нужно защищать, - отметил собеседник Süddeutsche Zeitung. - Люди, родившиеся на Западе после Второй мировой войны, знают только мир, процветание и свободу. Они думают, что так будет всегда. Но демократии приходят и уходят. Тому, кто обвиняет меня в паникерстве, я отвечаю: очнись и выгляни в окно".

Внешней политики у США, по словам Снайдера, нет, потому что "Дональд Трамп ослабляет министерство иностранных дел": "Он сократил бюджет, большинство ведущих дипломатов подали в отставку. Но без дипломатов в мире никак. Экономически это тоже не имеет смысла, кто-то же должен представлять наши интересы. Хотя Трамп и заявляет, какая Америка сильная и замечательная, но с точки зрения таких стран, как Новая Зеландия или Австралия, Вьетнам или Южная Корея, все выглядит совсем иначе. Они каждый день смотрят на то, что делает Китай".

"Феномен Трампа", по мнению историка, интернационален. "Отказ от глобализации, возрождение национального можно увидеть во многих странах. Интересно, что сегодня нет левого Интернационала, но есть правый, от Трампа до Путина и Эрдогана. Думаю, в будущем историки будут пытаться понять, почему мы, переживающие все это, с такой одержимостью следим за его твитами и позволяем себя отвлечь, вместо того чтобы сосредоточиться на более широком контексте", - подчеркнул Снайдер.