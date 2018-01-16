Сергей Лавров: сама невозмутимость

Глава российского внешнеполитического ведомства отводит России роль защитника системы ООН и многополярного миропорядка, пишет корреспондент Tagesspiegel Ютта Зоммербауэр.

Отвечая на вопрос американской журналистки, сожалеет ли он о победе Дональда Трампа, российский министр с непроницаемым выражением ответил, что "это не то, чем занимается дипломатия - сожалеть о чем-то состоявшемся". "Мы делаем все для того, чтобы обеспечивать российские интересы в нынешних мировых реалиях", - сказал Лавров.

На протяжении всей традиционной ежегодной пресс-конференции, которая длилась два с половиной часа, глава российского МИДа сохранял невозмутимость. "Основные вопросы были посвящены ближневосточной теме. В этом регионе, - замечает Зоммербауэр, - Россия в последнее время демонстрирует самую интенсивную внешнеполитическую активность". Особенно на фоне нынешней политики США российская поддержка режимов в регионе выглядит для многих разумной альтернативой.

"Москва сегодня демонстрирует то, чего не хватает Вашингтону: четко ориентированную на национальные интересы стратегию, а также предсказуемость и последовательность. Это и военное вмешательство русских в сирийский конфликт (...), и ядерная сделка с Тегераном, заключению которой в значительной мере содействовала именно Россия, и которую теперь, по мнению Лаврова, ни в коем случае нельзя пересматривать; а также Ливия и Афганистан. На Корейском полуострове Россия выступает в роли миротворца", - говорится в статье.

Приведет ли российское посредничество к надежным и стабильным решениям, покажет время. "Москва уверенно требует права голоса в разрешении конфликтов. Страна берет на себя роль защитника системы ООН и выступает за многополярное мироустройство, как неоднократно подчеркнул Лавров", - отмечает журналистка.

"Москва хочет создать противовес Западу при помощи таких организаций, как Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, а также в рамках сотрудничества стран ASEAN", - передает издание.

Запад неотвратимо теряет свою значимость, заявил на пресс-конференции российский министр, обвинив в росте геополитической конкуренции прежде всего США и их несправедливую санкционную политику.

Останавливаясь на украинском вопросе, Лавров сказал: "Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму". При этом он ни словом не упомянул об осуждении аннексии Крыма Генассамблеей ООН, говорится в статье.