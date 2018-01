16 января 2018 г. Дэвид Браун | The Times Восточноевропейские рабы "забирают одежду, оставленную на улице для благотворительной организации" "Рабов из Восточной Европы используют, чтобы забирать пожертвованную семьями одежду от имени благотворительных организаций, как сообщила полиция, - передает Дэвид Браун в The Times. - Вчера было спасено около десяти предполагаемых рабов после расследования деятельности предположительно литовской организованной преступной группы. Сообщалось, что эти мужчины были незаконно перевезены в Нортумбрию, прежде чем их поселили в общежитии. Их заработок и материальные поощрения контролировались главарями шайки. Шестеро мужчин арестованы в Ньюкасле и Гейтсхеде". "Это первый случай, когда рабы замешаны в сборе мешков с одеждой, пожертвованной на благотворительность", - указывает автор. В статье говорится, что преступные группировки (главным образом, из Восточной Европы) создают фальшивые благотворительные организации, чтобы организовывать сбор одежды, или приходят на улицы собирать одежду за несколько часов до групп, делающих это на законных основаниях. Источник: The Times