"Кремлевский доклад" больно ударит по путинским олигархам

В ближайшее время в Вашингтоне должно быть вынесено решение, фамилии каких россиян внести в новый санкционный список. "Кремль не питает иллюзий относительно целей США", - уверен постоянный автор Die Welt Эдуард Штайнер.

"Боссы крупных российских компаний боятся сегодня администрации США как черт ладана. Неудивительно: до конца января Белый дом должен предоставить Сенату свой доклад относительно нового санкционного списка", - пишет журналист, то есть новые юридические и физические лица подвергнутся санкциям из-за особой близости к российскому руководству. Российские СМИ уже окрестили новый список "кремлевским докладом".

"Наряду с запретом на въезд в США (тем, кто попал в список) грозит запрет на ведение бизнеса с американскими компаниями, а также замораживание активов - прежде всего при наличии подозрений в коррупции или отмывании денег", - передает автор статьи.

"Пока эта партия в покер между Москвой и Вашингтоном еще не доиграна - стороны не вынесли окончательного решения, насколько серьезными должны быть штрафные меры и, соответственно, контрмеры. Но, чем меньше известно о роковом списке, тем больше он порождает слухов, - отмечает Штайнер. - На днях шумиху поднял Олег Митволь, политик далеко не высшего эшелона, который заявил, что располагает списком из 568 фамилий, среди которых его собственная".

Посольство США в Москве с комментариями не спешит. До этого о некоем списке из 50 фамилий представителей путинского окружения писал московский "Коммерсант", а газета Financial Times сообщала, что российская оппозиция якобы направила в Вашингтон свои рекомендации относительно 200 лиц, которые должны войти в список.

"Тот, кто входит в ближайшее окружение российского президента, не питает иллюзий, что не найдет своей фамилии в списке. Эти люди уже находятся под санкциями в связи с тем, что считаются "продолжением руки Кремля", несут ответственность за геополитическую стратегию страны и ведут бизнес, защищающий интересы режима", - пишет автор.

"Более непонятной остается ситуация вокруг тех олигархов, которые хоть и были оттеснены Путиным еще десятилетие назад от ключевых политических позиций, однако успешно продолжают вести бизнес, находясь в зависимости от благосклонности Кремля. Боссы крупных российских компаний нервничают как никогда".

"Они в буквальном смысле оказались перед дилеммой, - замечает журналист. - Им предстоит ответить себе на вопрос, в чей адрес им стоит демонстрировать лояльность. Если они обратят на себя внимание из-за близости к руководству Кремля, возрастет вероятность оказаться в санкционном списке. Если они хотят избежать связанных с этим рисков, то должны сигнализировать о дистанцировании от политического руководства страны, что, в свою очередь, чревато неприятностями в России".

"Москва отлично понимает, что США хотят вбить клин между олигархами и Кремлем. Еще в ноябре прошлого года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Вашингтон преследует эту цель в преддверии президентских выборов в России", - говорится в статье.

Сегодня, похоже, крупные российские бизнесмены решили держаться в тени и "не высовываться", пишет в заключение Штайнер. "Игра в прятки вряд ли поможет. Близость к Путину нарабатывалась в течение многих лет и нередко обходилась очень дорого. Теперь не так просто будет ее утаить", - резюмирует автор.