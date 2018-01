16 января 2018 г. Сэмюел Рамани | The Washington Post Россия пытается наладить сотрудничество с "Талибаном"* - и вот почему "В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал индийским дипломатам, что Москва поддерживает дипломатическое сотрудничество с "Талибаном", - пишет аспирант в области международных отношений Оксфордского университета Сэмюел Рамани в статье для The Washington Post. "Как Лавров оправдывает это смелое заявление? Он заявил, что мирное урегулирование в Афганистане невозможно без участия "Талибана"* и что диалог с "Талибаном"* снизит риск распространения терроризма из Афганистана в Центральную Азию", - говорится в статье. "Официально Россия продолжает называть "Талибан"* террористической организацией. Однако с 2007 года Москва неофициально установила дипломатические контакты с членами "Талибана"*. Эта противоречивая политика является результатом российских представлений, что "Талибан"* можно разделить на два основных лагеря", - пишет автор. "Первый лагерь состоит из умеренных членов, готовых участвовать в мирных переговорах и бороться с международным терроризмом. Второй лагерь, напротив, состоит из обструкционистов, которые стремятся подорвать авторитет законного правительства Афганистана", - поясняет он. В особенности русские стремятся к сотрудничеству с теми группировками внутри "Талибана"*, которые пользуются значительным политическим влиянием в регионах с высокой концентрацией боевиков "Исламского государства"* - и которые противодействуют наркотрафику, утверждает Рамани. "С декабря 2016 года Москва регулярно проводила дипломатические переговоры по разрешению политического кризиса в Афганистане", - говорится в статье. "США отказались участвовать в этих переговорах из-за нежелания дипломатического сотрудничества с "Талибаном"*. Тем не менее, расширение этих переговоров с трехстороннего саммита с участием России, Китая и Пакистана в 2016 году до конференции 11 стран, в том числе центральноазиатских государств, Ирана, Индии и представителей Афганистана в апреле 2017 года, предполагает, что стратегия избирательного сотрудничества Москвы с "Талибаном"* находит признание", - отмечает автор. "Пакистан призывает США принять участие в попытках сотрудничества России с "Талибаном"*, в то время как Индия стремится устранить расхождения в позициях США и России по Афганистану", - говорится в статье. "Короче говоря, селективное сотрудничество России с умеренными членами "Талибана"* бросает вызов стратегии переговоров США по отношению к афганской группировке боевиков. И, активизируя мирное урегулирование в Афганистане и добиваясь международного признания благодаря своему дипломатическому сотрудничеству с "Талибаном"*, российские политики могут способствовать укреплению статуса Москвы как великой державы и незаменимого арбитра в кризисных ситуациях во всем мире", - заключает Рамани. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан" - террористические группировки, запрещенные в РФ. Источник: The Washington Post