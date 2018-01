16 января 2018 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Атаки дронов на российские базы в Сирии выявляют пробелы в обеспечении безопасности "Волна атак на российские базы в Сирии, в том числе с использованием дронов, обнаружила новые слабые стороны в попытках президента Владимира Путина закрепить там постоянное военное присутствие Москвы, через несколько недель после того, как он заявил о победе", - пишет The Wall Street Journal. "Российские военные эксперты утверждают, что три атаки на основную военную базу и военно-морскую базу страны в Сирии, произошедшие с кануна Нового года, осуществили самодельные дроны. Эти атаки обнаруживают новую угрозу для сил Москвы со стороны повстанческих группировок, сражающихся против сирийского президента Башара Асада, даже после их обширного разгрома Россией и ее союзниками на местах", - отмечает автор статьи Томас Гроув. "Отсутствие подготовки российских военных в этом вопросе является проблемой, - считает Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий (Москва). - Российское оружие заточено под крупные наземные военные операции, а эти дроны невозможно заметить на радаре, и их инфракрасный след близок к нулю". Российские чиновники предположили, что США или их союзники, возможно, сыграли свою роль в атаках дронов на базы. "Лицо, близкое к российскому Министерству обороны, заявило, что целью этих обвинений, в основном, было отвлечь внимание от того, что России не удалось защитить свою основную сирийскую базу в Хмеймиме", - сообщает издание. База оказалась под ударами нескольких дронов в канун Нового года, тогда погибли двое военнослужащих, десять получили ранения и, по меньшей мере, шесть самолетов были повреждены, по данным этого источника. Эта атака была, предположительно, первой, в ходе которой удалось преодолеть основательные оборонные системы базы, в том числе "Панцирь" и ракетный комплекс С-400, говорится в статье. Министерство обороны оспаривает эти заявления, утверждая, что самолеты не были повреждены и что атака в канун Нового года была осуществлена с помощью минометного обстрела. "Дроны снова атаковали базу Хмеймим, а также военно-морскую базу на средиземноморском побережье в Тартусе ночью с 5 на 6 января", - говорится в статье. "Подобные атаки со стороны террористов продолжатся. И, очевидно, они испытывают разные методы, чтобы выяснить, какой из них самый эффективный в преодолении наших оборонных систем", - говорит военный эксперт Денис Федутинов. Источник: The Wall Street Journal