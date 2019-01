16 января 2019 г. Кимбери Доуцер | The Daily Beast Американские шпионы - гражданам: Россия и Китай охотятся за вами "Пакуете вещи для заграничного путешествия? Американские разведывательные агентства хотят, чтобы вы оставили дома свой мобильный телефон и ноутбук. Шпионы повсюду, и они охотятся за вами, утверждают разведчики", - пишет The Daily Beast. "Будьте уверены, американские компании находятся прямо под прицелом хорошо финансируемых игроков из спецслужб", - заявил Уильям Ивэнина, директор Центра по вопросам контрразведки и безопасности, финансируемого правительством, в пресс-релизе, который почти наверняка отправился в мусорную корзину в компаниях Вашингтона, сосредоточенного на правительственном шатдауне. Его суровому предупреждению вторит разнообразная информация, опубликованная Центром по вопросам контрразведки и безопасности в интернете под девизом: "Знай о рисках, повышай степень своей защиты", передает издание, добавляя, что советы, которые даются в рамках этой кампании, вероятно, заставят читателей зевать: "усложните свой пароль, защитите свои аккаунты в социальных сетях, удаляйте подозрительные электронные письма". "А вот другой совет от управления контрразведки: проявите осмотрительность, когда через сеть LinkedIn с вами связывается "агент по найму персонала". "Полностью оплачиваемая поездка в Гонконг ради работы вашей мечты, вероятнее всего, будет предложением от китайской разведки, а когда вы это поймете, ловушка уже захлопнется, потому что ваше путешествие оплатило иностранное правительство, - говорится в статье. - И не доверяйте тому, кто кажется вам родственной душой, постучавшейся с неверифицированного аккаунта в Twitter, особенно если вы работаете в сфере науки или промышленности. Это вполне может быть финансируемый иным государством хакер, который пытается получить доступ к вашему компьютеру или повлиять на то, как вы будете голосовать. И, самое главное, не надо кликать на ссылки, даже если их прислал вам друг. По крайней мере, наведите курсор на ссылку перед тем, как нажать на нее, чтобы удостовериться, что она ведет вас по нормальному адресу, и кликайте с осторожностью". "Сотрудники контрразведки США постоянно краснеют, стыдясь того, насколько мы глупы и доверчивы", - отмечает автор публикации. "Самые главные кибератаки последнего времени произошли из-за таких простых ошибок, как вскрытый хакерами секретный вход с помощью простой фишинговой атаки - после того, как сотрудник нажал на зараженную вирусом ссылку", - сообщается в статье. "Беседы, которые представителями контрразведки США ведут с американскими бизнесменами на конференциях и торговых выставках, часто сводятся к таким разговорам: Вы что, правда, привезли свой ноутбук в Китай? Отлично. Знайте, что вы только что передали им всю интеллектуальную собственность своей компании, или, по крайней мере, все то, что было на вашем ноутбуке, где, вероятно, хранились пароли и протоколы доступа к сети вашей компании". "Вы и телефон свой привезли? Теперь у них есть вся адресная книга, и они знают, по кому еще нанести удар. Вы не такая уж важная персона? Не обманывайте себя. И подумайте о тех, кто может быть в вашей адресной книге". "Не стоит ожидать защищенности от несанкционированного доступа, если вы берете свой телефон или лэптоп заграницу", - указал один чиновник контрразведки. - Ваши коммуникации проходят через телефонную сеть иностранного правительства", и это правительство, скорее всего, мониторит их, как делали бы и США". Контрразведка, пишет Daily Beast, подкрепляет свои аргументы указанием на недавние хакерские атаки. - В прошлом месяце США вынесли обвинения киберпреступникам, связанным с министерством государственной безопасности Китая, за действия, нацеленные на получение интеллектуальной собственности, конфиденциальной бизнес-информации и других сведений в ходе киберкампании, проводившейся в отношении более 45 американских технологических компаний и правительственных агентств. - В сентябре 2018 года северокорейский хакер был обвинен за участие в в распространении вируса WannaCry 2.0, в кибератаке на Sony Pictures и фишинговых атаках против американских контрактников в сфере обороны. - В марте 2018 года ФБР и Управление социального обеспечения США предупредили, что хакеры, работающие на российское правительство, ведут наблюдение за энергетическими сетями США, а также США вынесли обвинения в отношении 9 иранцев за участие в хакерских атаках, нацеленных на интеллектуальную собственность более чем 144 университетов США. "И все же мы нажимаем на ссылки, - признает автор публикации. - И берем с собой в путешествия телефоны, планшеты и лэптопы вместо того, чтобы взять одноразовый мобильник и дешевой ноутбук с самой необходимой информацией. Так будет ли кто-то слушать предупреждения?" "Немного глупо думать, что корпоративная Америка не осознает все эти вопросы во всей полноте, - говорит бывший заместитель помощника госсекретаря по вопросам внутренней безопасности Тодд Розенблум. - С другой стороны, эти вопросы могут быть важны для мелкого бизнеса, у которого нет времени или намерения думать о безопасности". "Боб Гурли, бывший глава отдела технологий в Разведывательном управлении министерства обороны США, (...) обеспокоен деятельностью шпионов, связанных с враждебными государствами, включая Россию и Китай, которые приходят на работу в американские технологические фирмы с доступом к важной информации. "У ФБР не хватает агентов, чтобы отслеживать этих шпионов, что делает корпоративную Америку практически беззащитной перед подобными действиями, - сказал он. - Я не думаю, что кампании по повышению бдительности как-то изменят ситуацию". Источник: The Daily Beast