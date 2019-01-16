Фотогеничный филодендрон: блогеры-любители растений завоевывают Instagram

"Комнатные растения стали новым статусным символом поколения соцсетей", - отмечает австрийское издание Kurier.

Раз в неделю растениеводы-любители фотографируют при правильном освещении свою монстеру - комнатное растение с необычной формой листьев - и публикуют тщательно подготовленные фото в Instagram, повествует журналистка Юлия Пфлигль. Хэштег #monsteramonday ("понедельник монстеры") впервые был использован американкой Морган Доан в 2016 году. Тогда совместно с блогером Эрин Хардинг она основала онлайн-сообщество, на которое сегодня подписаны более 480 тыс. человек.

По словам Ивоны Лауб, 32-летней блогера-растениевода из Вены, в США аккаунты, подобные ее странице, - настоящий тренд. Там "люди, публикующие только фотографии растений, имеют по 50 тыс. подписчиков".

"Успехом пользуются необычные растения, которые трудно найти, и, конечно, фотогеничные растения, например, с листьями, покрытыми точками, а также экзотичные представители рода филодендронов - для них, - указывает журналистка, - придумали хэштег #philodendronfriday ("пятница филодендрона" - Прим.ред.))".

"Когда какое-нибудь растение популярно в Instagram, ко мне приходят люди с фотографиями и говорят, что хотят приобрести что-то наподобие", - говорит Андреа Мюльвиш, владелица магазина комнатных растений в Вене. По ее словам, первым растением, которое произвело ажиотаж в соцсети, стала пилея пеперомиевидная. Сейчас особой популярностью пользуется пилея, окрас листьев которой напоминает арбуз, передает издание.

Мюльвиш отмечает, что некоторые используют растения только для того, чтобы сделать фото для Instagram, и не уделяют должного внимания уходу за цветком. "Хорошего блогера-растениевода можно распознать по тому, насколько часто он фотографирует одно и то же растение и демонстрирует его рост и изменения", - подчеркивает собеседница издания.

"Новым статусным символом комнатные растения считаются прежде всего среди миллениалов: по данным издания The New York Times, в прошлом году четверть всех комнатных растений купили люди в возрасте 18-34 лет - молодые городские жители, жилплощадь которых становится все меньше и которые не могут позволить себе иметь сад, но и не хотят отказываться от растений", - говорится в статье.

"Однако, - пишет издание в заключение, - по словам Ивоны Лауб, не стоит недооценивать и психологический эффект растениеводства, а именно приятное чувство заботы о чем-либо".