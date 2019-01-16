Тот, кто встает каждые 30 минут, живет дольше

Если в течение рабочего дня вы будете прерывать сидячую работу ходьбой в течение 1-2 минут, заменяя в общей сложности 30 минут сидения движениями низкой интенсивности, вы сможете сократить свой риск преждевременной смерти уже на 17%, сообщает австрийское издание Kurier. Если в течение рабочего дня заниматься более интенсивной физической нагрузкой, то риск преждевременной смерти можно сократить и вовсе на 35%. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

"Любая активность любой интенсивности и продолжительности сокращает риски для здоровья, которые возникают в результате продолжительного сидения, - передает журналист Эрнст Мауритц содержание исследования, опубликованного в научном журнале American Journal of Epidemiology. - Согласно статистике, каждый человек, который непрерывно проводит в сидячем положении более часа, имеет повышенный риск преждевременной смерти в сравнении с теми, кто также сидит продолжительное время, но делает небольшие паузы, занимаясь двигательной активностью. Риск преждевременной смерти можно сократить, ненадолго вставая с рабочего места всего лишь каждые 30 минут".

"То, какие риски для здоровья несет в себе беспрерывное сидение, показали и исследования прошлых лет, - отмечает журналист. - Так, согласно американскому исследованию, проведенному в 2016 году, сидение продолжительностью более 3 часов связано с примерно 4% смертей в мире. Сокращение времени сидения только на 10% уже оказывает положительное воздействие на здоровье".

Одно из других исследований показало: негативные последствия сидячего образа жизни можно компенсировать и более интенсивной двигательной активностью в течение часа: например, ходьбой со скоростью 5,6 км/ч или ездой на велосипеде со скоростью 16 км/ч, передает издание.