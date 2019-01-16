Рамзан Кадыров, солдат Путина в Чечне

"Пришедший к власти в 2007 году президент маленькой мусульманской республики обязан своим молниеносным восхождением хозяину Кремля, который воспринимает его "как сына". За исключением отдельных помех, их тандем функционирует и позволяет российскому лидеру отвлекать внимание от общегосударственных проблем", - пишет спецкор Le Figaro Пьер Авриль, побывавший в Грозном и Шали.

"На очередном судебном заседании Оюб Титиев сидел в железной клетке. Представитель общества "Мемориал" и последний независимый правозащитник в Чечне убежден в том, что его судьба зависит не от российского уголовного кодекса, не от главы Кремля, а лично от "Рамзана", - говорится в статье.

"Заседания в Шалинском горсуде Чечни привлекают внимание западных государственных канцелярий, которые обеспокоены тем, как Чечня становится зоной внутри Российской Федерации, где не соблюдаются законы и царит произвол, или, по меньшей мере, районом, подчиненным воле своего лидера. В докладе "Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе" (ОБСЕ) от 20 декабря отмечается "наличие доказательств, подтверждающих обвинения в домогательствах, преследовании, арестах, произвольных задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и внесудебных казнях" в Чеченской республике", - указывает автор статьи.

"Париж и Берлин недавно присудили совместную франко-германскую премию "За права человека и верховенство закона" Оюбу Титиеву, его жена и двое сыновей сейчас являются беженцами во Франции. Этот тихий 61-летний человек был задержан во время обычной проверки дорожно-постовой службы, в ходе которой, по утверждениям его адвокатов, полицейские подбросили ему под сиденье машины сверток с марихуаной, а затем отвезли в отделение полиции. Обвиненному в "хранении наркотиков в большом количестве" Титиеву грозит до десяти лет тюрьмы". - пишет газета.

"Обвинение сфабриковано, оно нацелено на крайне неудобного человека, способного передавать информацию о нарушениях прав человека, совершаемых в этой республике. Кремль не имеет никакого отношения к этому делу, где прокурор работает рука об руку с силами безопасности, чтобы защитить их интересы", - заявляет адвокат Петр Заикин.

"Главный хулитель Титиева, Рамзан Кадыров, пришел к власти в 2007 году, через два года после смерти своего отца, убитого во время теракта, совершенного сепаратистскими активистами. Своим очень быстрым восхождением он обязан Владимиру Путину, который сам упрочил свою власть при помощи второй чеченской войны, - передает журналист. - Пятнадцать лет спустя Рамзан пользуется таким влиянием и такой свободой, которыми не может похвастать ни один другой региональный губернатор. Глава Кремля всегда воздерживался от порицания его бесчинств или прихотей. "Я воспринимаю его как сына", - сказал президент в 2011 году".

"Рамзан - чистый человек. Он стал президентом с согласия Аллаха и это наш второй защитник сразу после Пророка.А значит, все должны ему повиноваться", - утверждает Анзор, молодой полицейский из Грозного.

"Два года спустя в Чеченской республике начались большие гонения против гомосексуалистов, в конце декабря 2018 года прокатилась последняя волна репрессий, судя во всему, обернувшаяся тем, что два человека умерли от пыток и 40 человек были арестованы", - говорится в статье.

"Чечня живет в тоталитарном режиме, где все зависит от настроения одного человека", - считает Игорь Кочетков, координатор российской ЛГБТ-cети, который обвиняет Кремль в том, что тот не осуществляет "никакого расследования" этих бесчинств - опровергаемых Кадыровым", - говорится в статье.

"Люди боятся друг друга и опасаются того, что их выдадут их собственные соседи", - отмечает Олег Орлов, председатель Совета Правозащитного центра "Мемориал".

"Владимир Путин никогда публично не делал замечаний в адрес своего протеже и редко сдерживал его порывы. В октябре глава Кремля поддержал передачу в собственность Чеченской республики нефтяной компании "Чеченнефтехимпром", до этого компания контролировалась Игорем Сечиным, главой "Роснефти" и одним из самых влиятельных российских олигархов. Рамзан Кадыров также добился от федерального правосудия того, чтобы соседняя Ингушетия лишилась части своей территории в пользу его собственной республики", - пишет журналист.

"Все же между этими двумя людьми произошла вспышка напряженности после убийства в феврале 2015 года оппозиционера Бориса Немцова - это преступление могло поставить Владимира Путина в сложное положение. По мнению предъявителя гражданского иска, следы убийства ведут к близкому окружению Кадырова, которого Следственный комитет так и не сумел допросить", - указывает Авриль.

"Несмотря на подобные помехи, тандем функционирует гармонично. Кадыров служит выразителем интересов большой части российского мусульманского сообщества, за которым Москва наблюдает, как за молоком в стоящей на огне кастрюле", - комментирует спецкор.

"Кадыров привлекает к себе внимание, этим он весьма полезен для Кремля. Его функция состоит в том, чтобы отвлекать от общенациональных проблем", - поясняет на условиях анонимности один чеченский журналист, живущий на нелегальном положении.

"Кадыров служит противовесом другим органам безопасности. Если они восстанут против Кремля, президент всегда сможет на него рассчитывать, так как знает, что тот не представляет никакой угрозы, - полагает Олег Орлов из "Мемориала". - Он всегда умеет остановиться в нужный момент".