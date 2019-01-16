Россия хочет держать Белоруссию на более коротком поводке

"Белоруссия считает, что Россия ущемляет ее экономические интересы. Россияне больше не хотят субсидировать Белоруссию без политических уступок. Это, - пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung , - может быть связано с будущим Путина". За недавним спором между Москвой и Минском, речь в котором идет об экономических темах, "скрывается в высшей степени политический вопрос о независимости Белоруссии от Москвы", считает журналист Маркус Акерет.

Обострение отношений между двумя государствами практически превратилось в ежегодный ритуал, замечает автор статьи. "То это цены на газ, то поставки нефти, качество продуктов питания белорусского происхождения или новые погранзоны. Москва, кажется, с каждым годом теряет терпение. (...) При президенте Александре Лукашенко Белоруссия позиционирует себя как надежного союзника России на ее западном фланге и считает себя вправе получать за эту роль вознаграждение в виде кредитов, льготных поставок нефти и природного газа, а также косвенных субсидий в размере миллиардов долларов. Москва в свою очередь ценит несовместимость Лукашенко с Западом. (...) Однако Лукашенко испытывает терпение Москвы не только нескромными требованиями о предоставлении экономической помощи, но и своеволием в отношениях с Западом и внутри постсоветского пространства", - говорится в статье.

В декабре вице-премьер российского правительства Антон Силуанов заявил о потере доверия к Белоруссии. Недовольство России, поясняет Акерет, стало реакцией на гнев Лукашенко по поводу нового налогового маневра в российской нефтяной отрасли, предполагающего поэтапное обнуление экспортных пошлин и повышение налога на добычу полезных ископаемых. Снижать цену на нефть, которая подорожает в результате такого маневра, Москва не собирается. "Это нанесет Белоруссии двойной ущерб, - отмечает журналист. - Подорожает обеспечение нефтью собственной страны, и одновременно перестанет быть выгодной переработка и продажа за границу российской нефти".

В происходящем, продолжает Акерет, Лукашенко не без основания видит угрозу своей власти. "Если когда-то он использовал союз России и Белоруссии для того, чтобы позиционировать себя наравне с шефом Кремля, то теперь он при любом удобном случае подчеркивает, что страна не позволит сделать из себя вассала Москвы. (...) Чем чаще отвергаются подозрения о создании двумя странами единого государства, тем более явным становится то, насколько хрупка независимость Лукашенко. Его заявление о том, что Москва может потерять своего последнего союзника на западной границе, скорее похоже на то, что он хочет накрутить политическую цену", - констатирует Акерет.

При этом, полагает журналист, интеграция Белоруссии в Россию "была бы связана со многими экономическими рисками и вряд ли высвободила бы столько же патриотической энергии, как "возвращение" Крыма". "Однако, - пишет Акерет в заключение, - у сценария, при котором Путин благодаря созданию такого государственного образования смог бы оставаться у власти и после 2024 года, вероятно, есть некоторые сторонники внутри политической элиты".