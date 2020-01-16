Ловким ходом с отставкой правительства Путин хочет отвлечь внимание от неприятной действительности

"У Дональда Трампа внезапно появился конкурент - Москва, по-видимому, не хочет, чтобы только американцы инициировали громкие заголовки в СМИ", - пишет немецкий журнал Focus.

Правительство Дмитрия Медведева единогласно ушло в отставку. "Медведев не оказался в изгнании - он, вероятно, совместно с шефом Кремля будет руководить национальным Советом безопасности. Этот орган занимается вопросами внешней политики и политики безопасности. Медведев остается тем, кем он был всегда: маленьким Путиным", - отмечает журналист Габор Штайнгарт.

"Президент анонсировал конституционную реформу. Парламент должен стать более могущественным, а следующий президент - преемник Путина - более бессильным".

"Но главное послание бедствующему населению звучит так: Путин по-прежнему является лидером. Медведев берет на себя ответственность за плохую экономическую ситуацию", - говорится в статье.

"Ведь внешнеполитический блеск последних лет Путин контрастирует со скудными итогами экономической и социальной политики, - указывает автор публикации. - (...) По данным российского статистического ведомства, размер средней ежемесячной заработной платы упал с 708 евро в 2013 году до 499 евро в 2015 году. Средний размер пенсии сократился за тот же период с 234 евро до 176 - а на следующий год и вовсе до 167 евро. Лишь в 2017 году ситуация начала меняться в обратную сторону".

"В России царит бедность. 18,6 млн человек живут меньше чем на 150 евро в месяц - это 12,7% населения", - подчеркивает издание.

"Тот, кто живет в России, уже не так далек от стран третьего мира. Согласно Индексу лучшей жизни (Better Life Index) Организации экономического сотрудничества и развития, в России в среднем на человека приходится 0,9 комнат - в рейтинге ОЭСР (средний показатель: 1,8 комнат) это означает последнее место".

"В жилье почти 15% россиян нет собственного туалета с канализацией (средний показатель ОЭСР: 4,4%)".

"Вывод: Путин и его паладин создают газетные заголовки, а не благосостояние. Годы правления Путина были потерянными с экономической точки зрения. И теперь страна получает не хлеб, а зрелища. Медведев уходит, Путин остается".

"Поэтому слова Гельмута Шмидта, сказанные им в 2004 году, все еще верны: "С учетом уровня жизни широких масс населения и сравнения с западными мерками, Россия является развивающейся страной".

"Его тогдашнее желание, - пишет Focus в заключение, - остается неисполненным: "Необходимо осуществить огромные преобразования".