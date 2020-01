16 января 2020 г. Люк Хардинг | The Guardian Дмитрий Медведев: взлет и падение Робина при Путине-Бэтмене "Решение Владимира Путина в среду принять отставку Дмитрия Медведева не стало неожиданностью. В течение некоторого времени положение Медведева в российском правительстве неуклонно ухудшалось. С Медведевым случались неловкие публичные моменты. Было замечено, как во время президентских обращений он клевал носом, и не раз, - пишет обозреватель The Guardian Люк Хардинг. - Эти оплошности можно было бы простить. Но в итоге фатально ослабили Медведева, вероятно, обвинения в личной коррупции, заставив Путина сменить его на посту премьер-министра малоизвестным налоговым чиновником Михаилом Мишустиным. В видео 2017 года, которое просмотрели 33 млн человек на YouTube, лидер оппозиции Алексей Навальный обвинил Медведева в тайном владении дворцами, яхтами и итальянским виноградником". "Медведев, как утверждалось, использовал друга, чтобы делать покупки в интернете. Фотографии, на которых премьер-министр запечатлен в кроссовках Nike, по-видимому, это подтверждают. Тот же самый друг предположительно действовал как прикрытие для тайных активов Медведева (...). Медведев называет эти утверждения "ерундой". Тем не менее, эти обвинения оказались чрезвычайно разрушительными в то время, когда уровень жизни простых россиян снизился (...)", - отмечается в статье. "Конституционная перестановка, проведенная Путиным в среду, похоже, сигнализирует об окончании карьеры Медведева в передовой политике. У Медведева новая должность: заместитель главы Совета безопасности. Эти изменения заставляют предположить, что власть останется у Путина после того, как завершится его четвертый президентский срок в 2024 году, хотя на данный момент будущая роль Путина неясна", - говорится в публикации "Это унизительный конец для Медведева, третьего президента России после Бориса Ельцина и Путина, - констатирует автор публикации. - Когда Медведев получил эту должность в 2008 году, западные наблюдатели напрасно искали признаки того, что он является более либеральной фигурой, чем Путин. После попытки перезагрузить отношения с Москвой администрация Обамы пришла к выводу, что любые различия носят исключительно стилистический характер". "В 2008 году посольство США отправило в Госдепартамент шутку, которая ходила по Москве (...). "Медведев садится на место водителя нового автомобиля, изучает салон, приборную панель и педали. Он осматривается и видит, что нет руля. Он поворачивается к Путину и спрашивает: "Владимир Владимирович, а где руль?" Путин достает из кармана пульт дистанционного управления и говорит: "А вести буду я", - говорилось в просочившейся американской докладной". "Анекдот жестокий, но он иллюстрирует правду, понятую простыми россиянами и кремлевской элитой в среду: что в течение долгой и в значительной степени невыдающейся политической карьеры Медведеву так и не удалось выйти из тени Путина. В другом конфиденциальной американской депеше говорится, что Медведев играет роль "Робина при Путине-Бэтмене" (Робин - помощник, напарник супергероя Бэтмена - Прим. ред. ). И это тоже верно", - говорится в статье. "Политический рост Медведева был почти полностью связан с его ассоциацией с Путиным. Оба мужчины были родом из советского Ленинграда (...), - пишет автор публикации, добавляя, что там они стали друзьями. - Путин, на восемь лет старше, с советским мировоззрением, был доминирующей фигурой в этой паре, и эта динамика сохранится в течение 30 лет. Медведев был личным адвокатом Путина, а когда Путин стал премьер-министром России в 1999 году, он взял с собой в Москву ключевых союзников из Санкт-Петербурга, включая Медведева, который получил должность в администрации президента". "Путин сделал его первым вице-премьером, а затем президентом. После отставки Медведева Россия может ожидать больше Путина - до 2024 года и далее", - заключает Люк Хардинг. Источник: The Guardian