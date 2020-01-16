Регулярный секс откладывает наступление менопаузы

"(...) Когда женщины, стоящие на пороге менопаузы, часто занимаются сексом, климакс наступает у них не так быстро, как у тех, которые в том же самом возрасте не столь сексуально активны. На это указывает исследование британских ученых, опубликованное в журнале Royal Society Open Science", - пишет швейцарская газета Le Temps.

"В среднем, интим не реже одного раза в неделю снижает вероятность наступления менопаузы на 28% по сравнению с теми женщинами, которые занимаются сексом реже одного раза в месяц. Согласно данному исследованию, это можно объяснить реакцией организма на давление эволюции", - говорится в статье.

"Если женщина накануне 40-летия занимается сексом мало или редко, то ее организм не получает физических сигналов о возможной беременности", - пишут Меган Арнот и Рут Мейс, ученые из Университетского колледжа Лондона. А значит, с точки зрения "максимизации состояния физического развития", организм женщины может вкладывать больше своей энергии в заботу о своей семье, а не в овуляцию.

"Предыдущие исследования стремились объяснить, почему у замужних женщин климакс наступает позже, чем у женщин, никогда не вступавших в брак или разведенных, в них упоминалось о влиянии мужских феромонов, то есть существующих в животном мире природных химических веществах, которые привлекают представителей противоположного пола", - отмечается в публикации.

"Чтобы выяснить, какая из этих двух теорий соответствует фактам, исследовательницы изучили данные о почти 3 тыс. женщин из США, привлеченных для участия в долгосрочном исследовании здоровья в 1996 и 1997 годах", - пишет Le Temps.

"Этот проект (SWAN) позволил отслеживать как биологические, так и психологические изменения, происходящие одновременно с менопаузой. Средний возраст участниц составил 46 лет. (...) В течение следующего десятилетия у 45% женщин естественным путем наступал климакс, в среднем в возрасте 52 лет. По мнению исследователей, корреляция между частотой половых сношений и началом менопаузы являлась неоспоримой", - указывает газета.

"Однако при этом не наблюдалось никакой связи между постоянным присутствием мужчин и подсознательными химическими сигналами, которые могли бы испускать мужчины: "Мы не нашли никаких доказательств гипотезы о феромонах", - передает Le Temps.