Я есть конституция

"Владимир Путин уже во второй раз пытается подготовить свой уход с поста президента. Цель непроста: уступить власть, не уступая власть", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Российских чиновников можно представить как горсть железных опилок. Так же, как опилки равняются на магнит, так и российские аппаратчики равняются на магнит под названием "власть", не получая для этого никаких указаний, - отмечает автор статьи Кристиан Эш. - Они угадывают, что от них ожидают. Это формирует образ впечатляющей сплоченности - во всяком случае, пока есть только один-единственный магнит. Но что, если их несколько?".

"Это проблема, с которой Владимир Путин борется на протяжении десятилетий. После того, как 1 января 2000 года он стал преемником президента Бориса Ельцина, он консолидировал российское государство, организовывал его, укреплял так называемую "вертикаль власти". Это всегда означало сосредоточение власти в Кремле и устранение конкурирующих центров власти. Магнитное поле, в котором выстраиваются железные опилки, должно было быть только одно".

Однако, пишет издание, иногда этот принцип достигает своего предела, как было, например, в 2008 году, когда Путину пришлось на четыре года покинуть Кремль, чтобы подчиниться букве конституции. "Сегодня у него такая же проблема, как в 2008 году, ведь в 2024 году заканчивается его четвертый президентский срок. Но как нельзя дважды войти в одну реку, так и сегодняшняя ситуация отличается от прошлой. У Путина нет желания снова заниматься мелочами экономической политики в качестве премьера. Ведь он уже давно живет в другой стихии, занимается внешней политикой. И он более не является молодым политиком, который мог бы сделать перерыв на один срок, продолжая держать Кремль на прицеле", - говорится в статье.

"Таким образом, естественным было бы для него изменить Конституцию России так, чтобы она обходилась без Путина на верхушке, и одновременно гарантировать, чтобы он сам обладал влиянием и находился в безопасности". Именно об этом объявил Путин в среду.

"Но в действительности Путин не провозгласил конституционную реформу, преследующую четкие цели. Это сборная солянка разных мер. Речь среди прочего идет об ограничении полномочий регионов и муниципальных образований, одним словом о дальнейшем расширении "вертикали власти", о максимальном контроле, - полагает Эш. - Значимость "Госсовета", декоративного органа, состоящего из высокопоставленных чиновников и губернаторов, должна быть повышена и его статус должен быть закреплен в Конституции".

"Предположение о том, что Путин видит свое будущее именно в этом Госсовете, высказывается уже давно - как и предположение о том, что новым пристанищем для Путина может стать Совет безопасности".

"И здесь мы снова возвращаемся в 2008 год. Вместо того, чтобы наметить конституцию без Путина во главе государства, он сделал набросок конституции, предлагающей сразу несколько лазеек для того, чтобы остаться у власти. И так же, как в 2008 году он до последнего момента не говорил о том, кого он хочет объявить своим преемником, так и в этот раз он будет ждать до последнего. Пока еще вовсе не исключено, что им снова станет Медведев - непопулярный премьер ушел в отставку сразу после речи Путина, неожиданно получил от него похвалу и может перейти на новую должность в Совете безопасности, с абсолютно неясными полномочиями".

Это особенно сбивает с толку "всех тех госслужащих, которые должны правильно выполнять и угадывать сигналы сверху, чтобы выстраиваться, как железные опилки". "Чтобы предотвратить волнения, Кремль выбрал привычный подход: максимальную завуалированность. У общественности, российского общества, нет ни малейшего влияния на переписывание Конституции. Россиянам разрешат одобрить это лишь в конце, в рамках референдума с известным итогом. Единственное, что они знают наверняка, это то, что время "транзита власти", как это называют в России, началось", - пишет Der Spiegel.