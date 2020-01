16 января 2020 г. Кэрин Брюлльяр | The Washington Post Ваша кошка может съесть ваш труп: ученые предъявили новые веские доказательства "На человеческом трупе, оставленном без присмотра, начинают пировать личинки. А также, в зависимости от ситуации, кошки. Это одно из тех размышлений владельцев питомцев, тема настолько мрачная, что даже вдохновила мастера похоронных дел на написание книги: если я неожиданно умру, съест меня мой пушистик? Ответ, согласно небольшому, но растущему объему научной литературы, довольно ясен - да", - пишет The Washington Post. - (...) В недавнем докладе исследователи описывают два случая, когда кошки употребили в пищу человеческие трупы, причем оба животных продемонстрировали особое пристрастие к тканям рук". "Чтобы расставить все точки над i, следует оговорить, что человеческие трупы лежали с определенной целью. Оба тела были пожертвованы Станции судебно-медицинских исследований Колорадского университета Меса, которую называют body farm - "фермой тел", - сообщает The Washington Post: в любой момент времени на двух акрах принадлежащей станции пустынной территории разлагается несколько десятков трупов, а ученые и студенты документируют происходящее, и их результаты помогают правоохранительным органам, коронерам и медицинским экспертам определять, "что из происходящего естественно для тела, а что нет", говорит Мелисса Коннор, профессор судебной антропологии, которая является директором станции". (...) "Дистанционные камеры на объекте, который находится (...) рядом со свалкой, где живут дикие кошки, ранее фиксировали кошек, бродящих среди травы по территории станции. Но во время обычного просмотра изображений студентка Сара Гарсия ахнула, увидев одну кошки, которая впервые появилась на кадрах в конце 2017 года, и еще одну, которая появилась через несколько месяцев. Эти кошки - одна черная, другая полосатая - не гуляли по территории. Они ели", - говорится в статье. "Это было интересно отчасти потому, что, как известно, домашние кошки - хищники, а не падальщики. Обе начали поедать тела, когда те находились на ранних стадиях разложения, и закончили с началом "влажного разложения" (...). Обе выедали плоть до костей. И хотя перед кошками был буфет из более чем 40 тел, из которых можно было выбирать, каждая снова и снова возвращалась к выбранному трупу- одна приходила почти каждую ночь в течение 35 ночей подряд", - передает газета. "Основная теория заключается в том, что кошки - привередливые едоки. Как только они найдут понравившуюся им еду, они ее придерживаются", - пояснила Гарсия, ведущий автор статьи, опубликованной в Journal of Forensic Sciences . "Фотографии, а также следы когтей, оставленные кошками, ценны с научной точки зрения, потому что активность подобного рода документируется редко. Но это не обязательно означает, что это происходит редко. "Любой следователь или судмедэксперт расскажет вам о случаях, когда тело находилось в закрытом помещении с домашним животным, которое в конечном итоге скушало владельца", - указывает Коннор. "Микель Дельгадо, исследовательницу поведения кошек Школе ветеринарии Дэвиса при Калифорнийском университете, не удивляет такое поведение кошек", - пишет газета, добавляя, что она работала в приюте для животных, и там была "кошка, которая появилась, когда умер ее владелец, и в отчете говорилось, что она съела нос человека". "Это не проблема поведения. Это просто факт жизни", - отмечает Дельгадо. "Несмотря на это, по словам Дельгадо, люди иногда спрашивают ее, могут ли их кошки откусить от них кусочек, если они сыграют в ящик. "Я думаю, здесь важны две вещи: мы проецируем определенную мораль на наших питомцев, и мы ожидаем, что они будут следовать этому моральному кодексу, - подчеркивает она. - А также, я думаю, тут имеет место болезненное любопытство". "Чтобы владельцы собак не чувствовали себя самодовольными, важно отметить, что в предыдущих исследованиях описывались домашние собаки, а также хомяк и птица, которые частично съели своих умерших хозяев. В случае с одной восточноевропейской овчаркой в Германии это было даже не из-за отчаяния от нехватки еды: собака была здорова, у нее была полная миска с едой, и все же она отгрызла немного от своего хозяина, не прошло и 45 минут после его смерти. (Исследователи предположили, что собака пыталась оживить человека и начала кусать его от переживаемого несчастья)", - говорится в статье. "Ничто из этого не означает, что котенок активно обдумывает, какие части вашего тела могут быть самыми вкусными, - пишет газета. - Похоже, что это чаще всего случается с владельцами домашних животных, у которых есть заболевания, вызывающие внезапную смерть, и которые находятся в социальной изоляции, что означает, что их тела с меньшей вероятностью будут найдены быстро, полагают исследователи". (...) Источник: The Washington Post