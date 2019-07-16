Известные оппозиционеры отстранены от выборов в Москве

"Рейтинг российской правительственной партии упал в опросах до рекордно низкой отметки. Россия хочет избежать сценария, аналогичного Стамбулу, и использует для этого любые средства", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Стамбул является для российской партии предостерегающим примером, - полагает автор статьи Андре Баллен. - Там в июне кандидат от оппозиционной "Республиканской народной партии" Экрем Имамоглу одержал победу над бывшим премьер-министром Бинали Йылдырымом, известным политиком из правящей "Партии справедливости и развития". И это несмотря на административное давление и продолжительные атаки со стороны верных правительству телеканалов. И даже вопреки повторным выборам, назначенным президентом Реджепом Эрдоганом, которого не устроил результат первого тура".

"В Кремле результат выборов в Турции и последовавшее за ним ослабление позиций Эрдогана приняли во внимание. Политические системы двух стран сопоставимы (...). Харизматичные лидеры (...) все больше ведут свои страны в направлении авторитаризма. Однако некогда огромная популярность как Эрдогана, так и Владимира Путина все больше падает", - говорится в статье.

"Еще прошлой осенью Кремлю пришлось пережить две ощутимые неудачи, когда кандидаты правительственной партии "Единая Россия" потерпели поражение в Хабаровском крае, Владимирской области и республике Хакасии на губернаторских выборах, - отмечает Баллен. - (...) Провала в столице "Единая Россия" не может и не хочет допустить".

"При этом даже по данным государственного института изучения общественного мнения ВЦИОМ официальный рейтинг партии опустился до 32,2%, достигнув нового минимума: настолько плохими результаты "Единой России" в последний раз были в 2006 году".

"Существует реальная опасность того, что "Единая Россия" потеряет большинство в московской Думе", - полагает Баллен. Чтобы избежать этого, власть прибегает к разным методам. В частности, кандидаты от "Единой России" выдвигаются как независимые, "чтобы дистанцироваться от ухудшающегося имиджа партии".

В Москве, продолжает издание, Избирком отказал в регистрации девяти кандидатам, которые якобы подделывали подписи избирателей. Это, например, Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков. "Мосгоризбирком уже пожаловался на "шантаж и давление" со стороны отдельных кандидатов, которые хотели добиться регистрации. В действиях этих кандидатов могут быть признаки уголовных преступлений, говорится в его заявлении. Это свидетельствует о том, что власти намерены и дальше со всей жесткостью подавлять демонстрации", - отмечает автор статьи.

"Полностью исключая оппозицию из политического процесса, Кремль играет с огнем. Раньше российское руководство зачастую ловко настраивало своих противников друг против друга. Отстраняя их, оно объединяет своих оппонентов. Возможно, этот принцип сработает на некоторое время, однако ввиду растущего недовольства россиян своей жизненной ситуацией грозит дальнейшая радикализация протестов", - заключает Handelsblatt.