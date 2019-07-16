Иран: как Стражи Исламской революции пользуются противостоянием, навязанным Дональдом Трампом

"Санкции способствуют развитию экономического и военного потенциала этого элитного корпуса", - пишет спецкор Le Figaro в Тегеране Жорж Мальбрюно.

"Природа не терпит пустоты и в Иране. Крупные проекты, заброшенные иностранными компаниями, которые покинули страну из страха перед американскими контрмерами, часто передаются Корпусу Стражей Исламской революции, который Дональд Трамп поклялся сломить, поместив его в апреле в американский черный список "иностранных террористических организаций". "Мафиозный клан", - добавил госсекретарь Майк Помпео, имея в виду множество организаций, связанных с элитным подразделением, отвечающим за защиту режима", - говорится в статье.

"(...) На самом деле Дональд Трамп помогает Сэпахе пасдаране - их название на фарси - он их союзник, - утверждает бывший страж Канани Могадам, теперь занявшийся бизнесом. - Его санкции неэффективны, они даже выгодны, потому что у стражей теперь будет еще больше полномочий и обязанностей в экономической, военной сфере и применении силы против любой угрозы в отношении Ирана".

"Именно стражи революции сбили американский беспилотник в прошлом месяце в Персидском заливе, вызвав опасения по поводу военного ответа, который в последний момент отменил Дональд Трамп. У этого элитного корпуса, подобно двуликому Янусу, одна голова обращена к экономике, а другая - к безопасности, и в этой сфере у него имеется внешнее ответвление, Силы "Кудс", представители которых помогают Башару Асаду в Сирии и поддерживают шиитских ополченцев в Ираке - хотя подобное вмешательство не одобряется многими иранцами", - указывает автор статьи.

"(...) Флагманский проект стражей революции под названием "Хатам аль-Анбия" - это инженерная корпорация стоимостью 25 млрд евро, присутствующая в большинстве крупных инфраструктурных проектов по всему Ирану и активно участвующая в нефтяной и газовой промышленности, той дойной корове страны, которую Дональд Трамп хочет задушить, запретив ей экспортировать свою нефть", - указывает Мальбрюно.

"Стражи революции систематически проникают в ключевые сектора экономики, чтобы заполнить свои сейфы, одновременно совершая серию злонамеренных операций", - выдвигает обвинение Сигал Манделькер, заместитель министра США по борьбе с терроризмом. Вскоре компания "Хатам аль-Анбия" должна вернуться в Южный Парс, откуда в прошлом году ушла компания Total. Речь идет о газовом мегапроекте на юге страны стоимостью 5 млрд долларов. Стражи также присматриваются к крупному нефтеперерабатывающему заводу на юго-западе Ирана", - пишет Le Figaro.

"39-летний инженер-строитель Хади проработал в "Хатам аль-Анбия" более двух лет. (...) "За решение Трампа будут расплачиваться такие люди, как я, не имеющие ничего общего со стражами революции, а не за руководство сэпаахе, - говорит он. - На моей стройке все были одеты в гражданскую одежду, мы были инженерами из частного сектора. Наверное, только высшие руководители "Хатама" были генералы. Нас не просили молиться или придерживаться революционной идеологии". Хади очень хорошо платили: 2200 долларов в месяц. Таким способом привлекались лучшие инженеры", - передает журналист.

"(...) В период серьезных угроз перед руководством "Хатам аль-Анбия" также стоит задача разработать новую стратегию обхода санкций, а также "экономику сопротивления", то есть местного производства. "У стражей революции есть реальный опыт обхода санкций, - отмечает один дипломат. - Они были очень активны в этой области под председательством популиста Махмуда Ахмадинежада (2005-2013), который сильно их укрепил".

"(...) Умеренный президент Хасан Рухани, которому не удалось ослабить контроль стражей революции над экономикой, никогда не испытывал к ним нежных чувств, - говорится в публикации. "Как можно что-то обсуждать с людьми, которые носят оружие?" - как-то сказал он. Однако "никто не может конкурировать со стражами революции",- указывает Хади. Тем не менее, с точки зрения распространения влияния, пасдаранцы-белые воротнички не могут все делать в одиночку. И их управление иногда подвергается критике со стороны населения, как во время наводнения в начале года".

"Дональд Трамп совершил глупость, включив их в черный список, это привело лишь к возрождению их популярности, - отмечает неназванный дипломат. - Сразу после этого даже Рухани вынужден был взволнованно воздать им должное, в то время как в Меджлисе все парламентарии надели на себя военную форму стражей революции".

По мнению Канани Могадама, "единственный способ уменьшить роль стражей революции - это если бы Соединенные Штаты покинули Ближний Восток, и у Ирана больше не было бы врагов " в регионе. Но мы так далеки от этого!

"Дональд Трамп окружил себя идеологами, которые всегда отрицали парадоксальные последствия санкций, - сетует один эксперт по роли Ирана в Персидском заливе. - Они верили или делали вид, что верят в то, что санкции приведут к смене режима или, по крайней мере, к изменению поведения режима. Происходит обратное. Санкции усилили зависимость иранцев от стражей революции, ослабили умеренных и, похоже, отодвинули возможность дальнейших переговоров".

"Тем более, что стражи революции приноровились к американской твердости. С согласия верховного лидера они весной обзавелись новым отделом во главе с генералом Хоссейном Салами и вице-адмиралом Али Фадави в качестве заместителя главнокомандующего, который долгое время руководил ВМС стражей революции, оказавшимся в авангарде недавних событий с двумя иностранными танкерами в водах Персидского залива, - отмечает автор статьи. - Эти двое известны своей жесткой позицией внутри иранского военного аппарата. "Такие назначения являются частью новой стратегии реагирования на опасность нападения со стороны США или Израиля", - подчеркивает Канани Могадам.

"В оперативном плане реорганизация пасдаранцев сопровождалась интенсивным включением их системы командования в состав регулярной армии, которая долгое время являлась бедным родственником, из-за нехватки денег и такого новейшего оборудования, какое было у стражей революции. "Пасдаранцы внедрили новую комплексную C4I систему воздушного управления, контроля и коммуникации наряду с высокими технологиями, - говорит бывший страж революции. - Это устройство работает на всех наземных, воздушных, морских или подводных подразделениях как стражей революции, так и армии".

"Таким образом, Исламская Республика, всячески заявляя о своей готовности снова вести переговоры по ядерному соглашению с США, если они отменит санкции, которые наносят болезненный удар по Тегерану, тем временем начищает до блеска свое оружие против своих врагов, не забывая об укреплении своей экономической базы после ухода европейцев, парализованных угрозами из-за Атлантики", - резюмирует Мальбрюно.