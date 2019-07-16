В Италии у крайне правых активистов конфисковали штурмовые винтовки и ракету "в идеальном рабочем состоянии"

"Операция, запланированная несколько месяцев назад, прошла без помех. В понедельник, 15 июля, утром в одно и то же время, Генеральный директорат по общим вопросам и специальным операциям по приказу прокурора Турина провел обыск в нескольких провинциях северной Италии, в помещениях, которые занимали активисты, близкие к крайне правым кругам", - пишет корреспондент Le Monde в Риме Жером Готере.

"В результате обысков в Риванаццано-Терме, в провинции Павия (к югу от Милана), удалось найти впечатляющий арсенал: 9 штурмовых винтовок, пулемет, десятки пистолетов и, что более удивительно, французскую ракету класса "воздух-воздух" MatraSuper 530 F, "в отличном рабочем состоянии, которая использовалась в армии Катара", указывается в коммюнике правоохранительных органов. При обысках люди из директората также изъяли множество предметов с фашистской и нацистской символикой", - отмечает автор статьи.

"Были арестованы три человека: владелец ангара, 42-летний швейцарец, и его 51-летний итальянский компаньон, а также 60-летний Фабио Дель Берджоло, который ранее был кандидатом в списках неофашистской партии "Новая сила"(Forza Nuova) на парламентских выборах в 2001 году. Во второй половине дня крайне правая партия опубликовала коммюнике, в котором утверждалось, что никакого отношения к данному делу она не имеет, поскольку Фабио Дель Берджоло уже многих лет назад прекратил с ней все контакты", - пишет Le Monde.

"(...) Это крупная конфискация, в Италии было всего несколько подобных прецедентов", - заявил журналистам начальник туринской полиции Джузеппе де Маттеис, уточнив, что на данном этапе трое подозреваемых, похоже, не связаны с экстремистами, близкими к "Новой силе", которые поехали воевать на стороне пророссийских сепаратистов на Донбасс (восток Украины), где с 2014 года идет война между войсками Киева и мятежниками, пользующимися поддержкой Москвы. Министр внутренних дел Маттео Сальвини (лидер крайне правой партии "Лига Севера"), который обычно выражает благодарность за любую полицейскую облаву, во вторник утром не прокомментировал эту операцию", - указывает спецкор.

Вечером в понедельник адвокат Фабио Дель Берджоло заверил, что его клиент просто "увлекается оружием, пишет в онлайн-журналах, и его можно сравнить с коллекционером археологических предметов". А после этого сказал: "Конечно, это незаконное хранение оружия, но нередко находятся такие люди, которые из-за своего пристрастия сами создают себе проблемы".