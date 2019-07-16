Россия блокирует попытку Мальты наложить санкции ООН на контрабандистов топлива Даррена и Гордона Дебоно

"Россия заблокировала попытку Мальты включить подозреваемых в контрабанде топлива Даррена Дебоно и Гордона Дебоно в список лиц, на которых распространяются санкции ООН - в последнюю минуту Россия наложила вето на постановление Совета Безопасности", - пишет мальтийское издание Malta Today .

Несмотря на то, что усилия Мальты в отношении подозреваемых, которые находятся в центре операции по контрабанде топлива на сумму 30 млн долларов, в которой были задействованы и Ливия, и итальянская мафия, получили полную поддержку СБ ООН и других членов ООН, они были сорваны в последнюю минуту, отмечает газета. На одиннадцатом часу обсуждения "нарушила молчание" Россия, постоянный член СБ ООН, заблокировав включение в санкционный список мальтийских граждан, которым грозит уголовное преследование в Катании, но которые в настоящий момент находятся под залогом на Мальте.

"Черновик постановления о внесении лиц в санкционный список обычно распространяется среди членов СБ ООН за пять дней до внесения любых изменений или поправок, - подчеркивается в статье. - Как удалось узнать Malta Today, Россия нарушила молчание примерно за два часа до окончания процедуры, чтобы не допустить принятия текста всеми участниками (...)".

"Высокопоставленный источник сообщил газете, что Мальта была проинформирована о поддержке со стороны других стран, которые стремятся положить конец бункеровке и перевозке контрабандного топлива в открытом море", - говорится в статье.

"Даррен и Гордон Дебоно (не связанные родственными узами) были арестованы итальянской полицией в сентябре 2017 года на острове Лампедуза и в Катании соответственно, всего через месяц после ареста ливийского контрабандиста Фахми Слима бен Халифы ополченцами", - сообщается в публикации.

"В жестких формулировках мальтийское правительство заявило, что эти двое, состоя в преступной группировке, занимающейся контрабандой нефти, "последовательно пытались подорвать мир, стабильность и безопасность Ливии", - пишет Malta Today.

"Однако отказ России от сотрудничества можно списать только на прохладные отношения, поскольку Мальта еще в апреле отказалась разрешить российским военным самолетам использовать свое воздушное пространство для пролета по пути в Венесуэлу", - указывает Malta Today.

"Мальта отклонила два запроса россиян на пролет военных самолетов из Сирии в Венесуэлу через мальтийское воздушное пространство после того, как правительство США заявило, что "Антонов-124", пролетавший над Мальтой в начале марта, прибыл в Каракас с российским персоналом, одетым в камуфляжную форму и кепки, похожие, если не идентичные тем, которые обычно можно увидеть на кремлевских войсках в Сирии", - напоминает газета.

"Попытки Мальты добиться введения санкций ООН указывают на международную озабоченность "Диким Западом" в сфере контрабанды нефти, которая территориально происходит около побережья в той части Мальты, где находится Hurd's Bank - там ливийскую нефть загружают на рыбацкие лодки с большими резервуарами, а затем перевозят на более крупные танкеры", - говорится в статье.

"В операции по контрабанде топлива стоимостью 30 млн евро, в которой использовались фальшивые счета-фактуры для сокрытия происхождения ливийской нефти, были задействованы мальтийские суда и итальянские связи для размещения топлива на рынке", - пишет газета.

"Двухлетнее расследование итальянской полиции под названием "Операция "Грязная нефть" показало, что Даррен Дебоно и Гордон Дебоно принимали участие во встречах в Италии с брокером Марко Порта, а затем - с бен Халифой в Ливии", - сообщает издание.

"В попытке скрыть незаконное происхождение топлива, бункеруемого в море, Гордон Дебоно использовал компанию Petroplus Ltd, через которую выставлялись фальшивые счета; в то время как Даррен Дебоно и сицилийский юрист Никола Орацио Ромео использовали компанию Oceano Blu Trading Ltd, а также другие офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, чтобы скрыть поток денег, используемых для выплат бен Халифе. После того, как топливо бункеровалось в море , а затем приобреталось компанией Porta Maxcom Bunker SpA в Италии, Марко Порта, чтобы скрыть происхождение топлива, использовал поддельную документацию Petroplus - которая, возможно, по незнанию, была валидирована Ливийско-мальтийской торговой палатой".

"Согласно одному из перехватов, Дебоно координировал движение кораблей, участвующих в бункеровке ливийской нефти, что доказывает, что он обладал контролем над движением судов, перевозивших контрабандное топливо", - повествует издание.

Согласно другому перехвату, на этот раз перехвату разговора между Марко Порта и сотрудника Maxcom, Никола Орацио Ромео предположительно связан с сицилийским преступным миром, говорится в публикации. Ромео, связанный с мафиозным кланом Сантапаола-Эрколано, как показали "Панамские документы", имел офшорные компании, зарегистрированные по тому же адресу в Сан-Гванне, что и компания ADJ Trading, фирма Дебоно, в которой когда-то и Дебоно, и бен Халифа были акционерами". "Никола - часть реального преступного мира, человек, которого никто не трогает, - говорит Порта коллеге. - Его всегда прослушивают, когда он приезжает на Сицилию". (...)