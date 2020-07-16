Справедливость - сизифов труд

"Ослабление всех критиков: российское гражданское общество борется с новой волной неправосудия. Обвинением журналиста Ивана Сафронова в шпионаже возмущены даже кремлевские репортеры", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Россия переживает лето арестов и уголовных процессов над журналистами, правозащитниками и деятелями искусства. Также и в Хабаровске люди на протяжении четырех дней протестуют против ареста губернатора Сергея Фургала. "Народный гнев направлен против центральной власти Москвы. Ее воспринимают как колонизатора, который не может простить Фургалу относительно слабую поддержку в регионе президента Путина и его поправок к Конституции", - отмечает журналистка Керстин Хольм.

"Тем временем в Москве все более бурную реакцию вызывает арест журналиста Ивана Сафронова. Сафронов, который писал для газет "Коммерсант" и "Ведомости" статьи на темы вооружения, обвиняется в госизмене. (...) Доказательства и улики представлены не были. Тем более показательным является то, что о своей солидарности с Сафроновым заявили журналисты из закрытого кремлевского пула, аккредитованного на медийную поддержку президента Путина. Репортеры правительственной "Российской газеты", новостного агентства ТАСС, финансового портала РБК опубликовали в Telegram-канале "Свободу Сафронову" и на одноименной странице в Facebook видео, где они описывают Сафронова, который сам долгое время входил в кремлевский пул, как высокопрофессионального журналиста и настоящего патриота и называют обвинения в его адрес необоснованными", - передает издание.

"Текущая волна судебных процессов во многом воспринимается как передовая оборона, с помощью которой теряющий поддержку властелин Кремля хочет приструнить гражданское общество. Сюда относится и уже третий уголовный процесс против 27-летней художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, которая с помощью "бодипозитивного" представления вульв и не соответствующих популярным идеалам красоты женских тел хочет освободить от табу женскую физиологию. (...) За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и распространение порнографии Цветкову приговорили к денежному штрафу".

"Режим делает ставку на финансовое, моральное и физическое ослабление критиков. Это демонстрирует и процесс против историка Юрия Дмитриева, которого в карельском Петрозаводске в рамках подвергшегося манипуляциям судебного процесса обвиняют в педофилии. (...) Прокурор требует 15 лет заключения, что было бы равнозначно смертному приговору", - говорится в статье.

"То, что борьба с несправедливостью российской юстиции - это сизифов труд, показывает и дело режиссера Кирилла Серебренникова, которого в рамках абсурдного процесса приговорили к денежному штрафу и условному сроку за хищение государственных средств. В то время как сообвиняемые подают апелляционную жалобу, Серебренников от этого отказался. По словам его адвоката, режиссер устал и находится в депрессии", - передает FAZ.