Иран взял на себя обязательство усилить противовоздушную оборону Сирии против Израиля

"(...) В то время как трансграничная помощь из Турции для сирийского населения в мятежных районах сократилась под давлением России, которая не хочет ослаблять своего союзника Башара Асада, ухудшается ситуация с безопасностью в провинции Идлиб, расположенной на северо-западе Сирии и являющейся последним оплотом антиправительственных сил", - пишет журналист Le Figaro Жорж Мальбрюно.

"Во вторник военнослужащие из российско-турецкого патруля получили ранение, когда был подорван фугас по пути следования их колонны по трассе М-4, которая отделяет повстанческие группировки от сторонников Дамаска, - говорится в статье. - (...) Но в краткосрочной перспективе у сирийской власти, столкнувшейся с американскими санкциями, которые усугубляют страдания населения, судя по всему, имеются другие приоритеты. "Подписание соглашения о военном сотрудничестве между Ираном и Сирией является первым шагом на пути к отмене санкций", - сказала Бусейна Шаабан, близкий советник Башара Асада. Она намекает на визит иранской военной делегации во главе с начальником штаба вооруженных сил генералом Мухаммедом Багери к президенту Сирии и его министру обороны"/

"По данным различных источников, Тегеран взял на себя обязательство укрепить сирийскую систему противовоздушной обороны, не способную противостоять израильским авиаударам, - пишет Le Figaro. - (...) У Москвы на сирийской земле есть зенитно-ракетные комплексы С-400, однако Россия старалась не противодействовать израильским ударам, тем самым соблюдая свое соглашение о прекращении конфликта с Тель-Авивом. Аналогичным образом, хотя Москва поставляла Дамаску ракеты С-300 - самые высокосложныесредства противовоздушной обороны из доступных для Асада - она никогда не переходила к действиям против израильских самолетов. По словам специалистов, ими управляют российские офицеры", - указывает Мальбрюно.

"В своем довольно непростом партнерстве с Москвой и Тегераном - двумя своими главными сторонниками в войне, которую он выиграл у своих противников, Асад заинтересован в тактическом сближении с Ираном против Израиля и Соединенных Штатов", - отмечает журналист. "Наше соглашение укрепит решимость наших двух стран противостоять давлению со стороны Америки", - заявил в Дамаске генерал Багери.

(...) До сих пор система обороны, установленная иранским Корпусом стражей исламской революции для защиты своих баз в Сирии, оказывалась неэффективной против израильских авиаударов, в результате которых погибли многие военнослужащие из сил специального назначения "Аль-Кудс". В апреле 2018 года израильский авиаудар был направлен на базу Т-4 вблизи Хомса еще до того, как иранцы установили там российскую систему противоракетной обороны малой дальности. С тех пор еврейское государство заявляло, что не позволит своему иранскому врагу обосноваться на его границе. И при этом не позволит Башару Асаду извлечь выгоду из иранского усиления его средств ПВО", - говорится в статье.

"Обращаясь к Ирану, Асад уведомляет русских, что если они его подведут, то на его стороне всегда будет Тегеран", - анализирует один дипломат. Однако он считает, что "в оперативном плане сирийско-иранская военная сделка не должна изменить расклад". "Русские останутся хозяевами неба, к тому же большинство иранских систем противовоздушной обороны построены по образцу российских", - добавляет дипломат.

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