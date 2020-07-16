Ни война, ни мир

"На Кавказе снова разгорается продолжающийся несколько столетий конфликт между соседними государствами. Турция хочет всеми способами поддерживать Баку, Россия играет противоречивую роль", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"С воскресенья на границе Армении и Азербайджана снова раздаются выстрелы. Погибло уже как минимум 16 человек, 4 со стороны Армении, 12 со стороны Азербайджана, в том числе один гражданский. Спор между двумя кавказскими странами - давний, далекий для Европы конфликт. Однако какой потенциал угрозы кроется в нем, показывают реакции на боевые действия: Москва, традиционно поддерживающая Армению, предложила себя в качестве посредника, Анкара поддерживает Азербайджан и подливает масло в огонь. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш настаивает на немедленном прекращении боев", - передает издание.

"Когда армянские и азербайджанские солдаты стреляют друг в друга, речь чаще всего идет о регионе Нагорный Карабах. С точки зрения международного права, эта территория относится к мусульманскому Азербайджану. Однако в анклаве проживают преимущественно армяне-христиане. В 1991 году Нагорный Карабах провозгласил себя независимой республикой, однако пока она не признана ни одним государством в мире. Азербайджан хочет вернуть себе эту территорию. Армения защищает ее, требует самоопределения для населения Нагорного Карабаха. Впрочем, территория служит ей и в качестве буфера против сильно вооруженного соседнего государства. (...) Однако на этот раз бои идут не за "черный сад", как называют гористый, поросший лесом Нагорный Карабах. Армяне и азербайджанцы ведут перестрелку намного севернее в пограничном районе. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации вспышки насилия", - говорится в статье.

"Бои на северо-западе показывают, что конфликт между соседними странами выходит далеко за границы кризисного региона Нагорный Карабах. Там на протяжении четверти века, после введения в 1994 году режима прекращения огня, конфликт считается застывшим, но не оконченным. С тех пор неоднократно происходили столкновения, в результате которых с обеих сторон гибли люди. Борьба между армянским и азербайджанским, христианским и мусульманским населением ведется многими столетиями".

"Раньше христианская Армения могла рассчитывать на поддержку из Москвы. Даже после волны протестов 2018 года, заставившей уйти в отставку президента Сержа Саргсяна, многие годы занимавшего свой пост, его преемник поддерживал связь с Россией. Имея таких соседей, как Азербайджан и Турция, Армения зависит от гарантий безопасности. Однако в отношениях между двумя враждующими соседями Россия играет противоречивую роль. Она поставляет оружие как в Армению, так и в богатый нефтью Азербайджан. Сейчас Кремль призвал обе стороны к соблюдению режима прекращения огня. Турция, в свою очередь, намерена "всеми средствами поддерживать Азербайджан в борьбе за защиту его территориальной целостности", заявило министерство иностранных дел в Анкаре. Турция и Россия уже стоят на противоположных позициях в Сирии и в гражданской войне в Ливии", - пишет Süddeutsche Zeitung.