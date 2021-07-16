Кража драгоценностей в Каннах: след ведет к российским бандам

"Каннский кинофестиваль в самом разгаре и привлекает в прибрежный город на юге Франции состоятельных гостей. Особенно бриллианты звезд привлекают большое внимание - к сожалению, и внимание некоторых воров. Актрисе Джоди Тернер-Смит, увы, пришлось испытать это на себе: на прошлой неделе у нее украли драгоценности, стоимость которых оценивается в 20 тыс. евро", - передает немецкий таблоид Bild.

"Патрик Боффа, сотрудник службы безопасности, рассказал газете The Times, что в кражах у знаменитостей "нет ничего особенного", но за ними все чаще стоят банды из Восточной Европы", - передает издание.

"В деле об ограблении Тернер-Смит на Лазурном берегу появились первые сведения о преступниках - они указывают на восточноевропейские и российские банды воров-взломщиков. По словам экспертов, знаменитости на Каннском кинофестивале все чаще становятся их мишенью. Преступники подкупают охранников и платят персоналу отелей, чтобы получить определенные ключи", - говорится в публикации.

"Источник в полиции сообщил, что номер Тернер-Смит в отеле Marriott (...) был открыт с помощью магнитной ключ-карты".

"У работников обычно очень низкая зарплата, поэтому иногда для получения второго ключа достаточно лишь дать взятку", - говорит Боффа, добавляя, что банды часто подкупают и частные охранные фирмы отелей".

"Сообщается, что воры из таких стран, как Россия, Румыния и Босния-Герцеговина, выдают себя за богатых гостей, бронируют номер и через сотрудников покупают ключи от номеров состоятельных гостей".

"Французские СМИ предполагают, что Тернер-Смит выбрали в качестве мишени, потому что накануне вечером она появилась на красной дорожке в золотом ожерелье Gucci, усыпанном бриллиантами", - передает Bild.