Вакцина "Спутник V" показала надежный эффект в аргентинском исследовании

"Исследование показало, что даже одна доза российской вакцины обеспечивает высокий защитный эффект. Это может открыть новые возможности для стратегий вакцинации", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" вызвала стойкий иммунный ответ в ходе исследования среди медицинских работников в Аргентине. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленные в журнале Cell Reports Medicine. Исследователи из ведущего аргентинского научно-исследовательского института Fundación Instituto Leloir изучили иммунный ответ у 288 из 200 тыс. вакцинированных людей. У 94% вакцинированных уже через три недели после получения первой дозы вакцины сформировался высокий уровень антител. Тест на нейтрализацию показал, что в 90% случаев было предотвращено заражение клеток. Как правило, это указывает на высокий защитный эффект", - говорится в публикации.

"Среди прочего, исследователи хотели получить информацию о том, насколько даже однократная доза "Спутника V" обеспечивает достаточную иммунизацию. Тогда введение второй дозы можно было бы отложить, чтобы у большего числа людей мог сформироваться первичный иммунитет".

"Данные исследования из Аргентины показывают, что люди, которые уже были инфицированы коронавирусом, получают достаточную защиту от повторного заражения уже благодаря одной дозе "Спутника V". К тому же даже у неинфицированных людей уровень защиты после введения одной дозы настолько высок, что введение второй дозы можно отложить, считают исследователи. Однако, как показали прошлые исследования, уровень защиты более 92% достигается только при введении двух доз "Спутника V". Дальнейшие исследования должны прояснить, в частности, как долго длится защитный эффект".

"Российская вакцина была одобрена в более чем 65 странах, но не в США и Европейском Союзе. По поводу данных исследования российской вакцины неоднократно высказывались сомнения. Ученые критиковали тот факт, что российский Институт Гамалеи, разработавший вакцину, не предоставил доступ к исходным данным исследования третьей фазы, результаты которого были опубликованы в феврале в научном журнале The Lancet".

"При этом, согласно докладу, опубликованному в журнале Nature в начале июля, вакцина, очевидно, обеспечивает хорошую защиту от заражения вирусом Sars-CoV-2 при широком применении в различных странах. Кроме того, пока отсутствуют сообщения о таких редких побочных эффектах, как тромбоз синусов головного мозга, которые возникали после вакцинации векторными вакцинами компаний Astra-Zeneca и Johnson & Johnson. В России, Сербии и Аргентине введены уже миллионы доз вакцины".

"Однако, как сообщает Nature, различные ученые из Европейского агентства по лекарственным средствам и Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что в этих странах могли не заметить побочный эффект вакцины, поскольку мониторинг состояния здоровья людей после вакцинации проводится там не так тщательно, как в ЕС, Великобритании или США", - передает Handelsblatt.