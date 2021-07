16 июля 2021 г. Сеголен Жинтер д'Агрен | Le Figaro В США объявили об изменении названий некоторых насекомых, сочтенных "оскорбительными" или "расистскими" "Энтомологическое общество Америки решило запретить названия насекомых, сочтенных "оскорбительными", в частности, по отношению к сообществу цыган", - пишет Le Figaro. "Подобно Американскому орнитологическому обществу, энтомологи в Соединенных Штатах решили заняться "дискриминационными" названиями насекомых. В среду, 14 июля, Энтомологическое общество Америки объявило о переименовании насекомых, чьи названия можно считать расистскими или уничижительными, в частности, это "цыганский мотылек" и "цыганский муравей", сообщает издание JDD. "Этель Брукс, преподавательница университета цыганской национальности и заведующая женскими, гендерными и сексуальными исследованиями в Ратгерском университете, оценивает такое решение как революционное. По ее мнению, использование названий этих насекомых представляет собой "расистское смешение разнородных идей". Например, латинское название Lymantria dispar (непарный шелкопряд) обозначает гусеницу, чьи волосатые личинки наносят серьезный ущерб лесам. Тогда как обычный термин "цыганский мотылек" может послужить отсылкой к якобы разрушительному поведению цыган и ромов. Насекомое Aphaenogaster araneoide, известное как "цыганский муравей", также указывает пальцем на цыганскую общину", - говорится в статье. Отвечая на вопрос The New York Times, Этель Брукс сказала, что в детстве она страдала от этого сравнения. "Так они нас видят, - воскрешает она свои воспоминания. - Мы пожираем и разрушаем то, что нас окружает". "Мишель Смит, президент Энтомологического общества Америки, пояснила свой выбор каналу CNN. "Мы хотим, чтобы каждый чувствовал себя желанным гостем в энтомологическом сообществе, поэтому, если мы используем номенклатуру, которая заставляет людей чувствовать себя отверженными или маргинализованными, либо каким-либо образом способствует этому, нет причин продолжать ее использовать". На своем сайте научное сообщество указывает, что любой может представить на рассмотрение новые названия этих насекомых, которые "соответствуют стандартам разнообразия, справедливости и инклюзивности". (...) "Переименовываются не только насекомые. В последние годы некоторые научные круги подвергли сомнению потенциально "агрессивные" или "дискриминационные" названия видов животных, подчеркивает The New York Times. Так, в 2020 году американский ежеквартальный научный журнал Copeia был переименован, потому что его название было производным от фамилии ученого Эдварда Коупа, который придерживался "расистских" взглядов. Журнал, получивший название Copeia в 1913 году, по решению исполнительного комитета сменил название на "Ихтиология и герпетология". В том же году Американское орнитологическое общество изъяло имя натуралиста и священника Джона Бахмана у представителя семейства воробьиных птиц "древесницы Бахмана", - резюмирует автор статьи. Источник: Le Figaro