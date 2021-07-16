"Полицейские рейды, аресты, запреты: только за один день белорусский режим принял меры против 16 организаций, которые являются для него бельмом на глазу. Пострадали и критические СМИ - любая демократически настроенная оппозиция должна быть устранена", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"За громкими заявлениями белорусских властей последовало заявление одной из жертв: "Мы не прекратим свою правозащитную деятельность", - написала организация "Весна" на своем сайте. Рейд, проведенный в среду, стал серьезным ударом по крупнейшей правозащитной организации Белоруссии. Девять ее членов были арестованы, также была потеряна связь с ее лидером Алесем Беляцким, лауреатом альтернативной Нобелевской премии. "Весна" объяснила, что причиной "запугивания" стала ее приверженность демократическим ценностям", - передает издание.

"Только в среду были проведены обыски в 16 белорусских организациях. Министерство иностранных дел в Берлине заявило о "массовом государственном запугивании и преследовании". Германия продолжит оказывать поддержку "гражданскому обществу Белоруссии, находящемуся в тяжелом положении, и сохранит санкционное давление на режим". Уже на прошлой неделе белорусское руководство еще больше усилило давление на критиков, приняв меры против независимой газеты "Наша Нва". В четверг ее веб-сайт по-прежнему был заблокирован, официально за "незаконные материалы" и "нарушение общественного порядка".

"Газета "Наша Нва" была основана в начале XX века и считалась старейшей газетой Белоруссии, - отмечает Süddeutsche. - Из-за ее критической позиции за долгую эпоху Лукашенко у нее уже не раз возникали проблемы с властями. В среду также прошли обыски в одной из брестских газет, редакциях различных интернет-порталов и электронных СМИ".

"По данным национальной ассоциации журналистов, только с начала этого года в Белоруссии было арестовано 87 представителей СМИ. "Лукашенко уничтожает национальную элиту", - написала в четверг российская "Независимая газета" о последнем ударе по белорусскому гражданскому обществу. Движение "За свободу" сейчас также находится под угрозой исчезновения. В понедельник суд примет решение по иску, поданному министерством юстиции, которое потребовало запрета движения", - говорится в статье.

"Минский президент, правящий Белоруссией с 1994 года, получает экономическую и политическую поддержку от президента России Владимира Путина, - указывает издание. - В среду, после визита Лукашенко, Кремль заявил об "удушающих санкциях" против Белоруссии".

"В ответ на санкции Минск, в свою очередь, распорядился закрыть Институт Гете в столице, что тоже наносит удар прежде всего по гражданскому обществу Белоруссии. В отместку Белоруссия также усугубляет конфликт с соседней Литвой. Государство ЕС уже несколько недель жалуется на то, что белорусское руководство намеренно переправляет через границу мигрантов из Ирака, Ирана и Афганистана. В связи с этим Литва начала строительство стены на границе с Белоруссией", - пишет Süddeutsche Zeitung.