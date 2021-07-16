А потом все унесло

"Сначала они услышали шум, потом увидели воду. На западе Германии наводнение сметает на своем пути людей, машины, дома, целые деревни. Это шок, который на самом деле не является неожиданным", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Вильфрид Мухе одной рукой опирается на ходунки, в другой держит бумажный стаканчик с кофе. 86-летний мужчина уже несколько часов сидит со своей женой и соседями в аварийном приюте. Было два часа ночи, когда он наконец услышал крики и громкий стук в дверь - пожарная бригада приехала, чтобы эвакуировать их всех из дома в центре Хагена. Подземная парковка и подвал уже давно заполнились водой, электричество отключилось, улицы были затоплены. А они были в самом центре происходящего", - повествует издание.

"Пожарные вынесли нас через балконы, - говорит 85-летняя Мария Мухе. - Сначала людей, потом инвалидные коляски". Ночь они провели здесь, в зале, на раскладушках, почти не сомкнув глаз. Около 120 человек получили неотложную помощь. Теперь они сидят здесь и не имеют понятия, что делать дальше".

"Чтобы целые участки земли были так опустошены - такого я никогда раньше не видел", - говорит сотрудник Службы технической помощи THW.

В четверг утром в техническом зале пожарной бригады Хагена выступил Армин Лашет, председатель партии ХДС и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия. "Серьезное выражение лица, загар, белая рубашка, темно-синий пиджак, брюки - и кожаные туфли. (...) Он, конечно, знает, что все здесь сравнивают его с Герхардом Шрёдером. В 2002 году внимание СМИ привлекло то, как тогдашний канцлер ходил по разрушенному наводнением городу Гримма в Саксонии. Это обеспечило ему переизбрание. (...) "Все партийно-политические вопросы должны отойти на второй план в такой кризисной ситуации", - заявил Лашет, который хотел бы избраться канцлером в сентябре. Но сначала ему, видимо, придется объяснить, почему на нем нет резиновых сапог", - отмечает Süddeutsche.

"В небольшом городке Альтена в регионе Зауэрланд, примерно в двадцати километрах от Хагена, в среду вечером унесло потоком воды 46-летнего пожарного, который ранее спас человека от наводнения. (...) Позже стало известно, что еще один пожарный в Вердоле умер от сердечного приступа", - передает издание.

"Из-за дождя, продолжавшегося более 24 часов, во многих населенных пунктах в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце возникло опасное положение и хаос. Несколько ручьев и рек вышли из берегов, дороги залиты водой и разрушены, дома затоплены. (...) В городе Альтена потоки воды и грязи смели целые улицы. "Многие люди действительно потеряли все, что имели", - сказал Лашет. Несколько минут спустя, когда его спросили о помощи этим людям, он сослался на их страховки".

"То, что сейчас происходит в Германии, подытожил ведущий телеканала ZDF Клаус Клебер в вечернем выпуске Heute-Journal в среду. Области низкого давления (...) существовали всегда, сказал Клебер: "Но то, что они возникают все чаще, связано с тем, что Арктика и воздух над ней становятся все теплее и лишают силы струйное течение, определяющее погодные условия. То есть все это связано с изменением климата. И последствия налицо - не когда-то, не где-то, а здесь и сейчас".

Томас Хенгстебек, начальник районной пожарной охраны Хагена, 30 лет работает пожарным. "Я никогда не видел ничего подобного тому, что сейчас происходит в Хагене", - говорит он. Сейчас задействовано 600 пожарных и 240 солдат. "Несмотря на то, что дождь прекратился и временами даже выглядывает солнце, в центральное отделение пожарной охраны одна за другой поступают плохие новости: пострадала конструкция важного автомобильного моста в центре города, эвакуированы кемпинги вдоль Рура, несколько плотин водохранилищ находятся под угрозой прорыва. Электричество в некоторых районах города, вероятно, не будет работать еще два дня - как минимум".

"Центр для пожилых людей имени Марты Мюллер в Хаген-Хоэнлимбурге затопило на нижних этажах. Ручей по-прежнему несет свои воды во двор и льется, как водопад. Припаркованный там внедорожник погрузился в воду почти наполовину. Мусорные баки унесло. Жителей дома престарелых пришлось эвакуировать. На время их разместили в больницах".

"В 180 километрах от города Вера Дродтен стоит перед своим домом в Бад-Нойенар-Арвайлере, всего в нескольких сотнях метров от берега реки Ар, и показывает разрушенную стену перед двором. Ее Volkswagen Polo смыло водой ночью, он пробил стену и уплыл вместе с потоком воды. (...) Машина превратилась в металлолом".

"В районной администрации Арвайлера Юрген Пфёлер пытается дать общую картину. 63-летний мужчина уже 21 год работает здесь начальником администрации. (...) "Без сомнения, мы переживаем здесь величайшую катастрофу со времен Второй мировой войны, - говорит Пфёлер (...). - Наводнение обрушилось на нас в невероятных, невообразимых масштабах". По его словам, в городе Альтенар вода поднялась выше 7 метров. "Последствия катастрофические", - говорит он".

"Точно их пока не оценить. По словам министра внутренних дел Роджера Левенца, на данный момент в земле Рейнланд-Пфальц подтверждено восемнадцать смертей, все они произошли в округе Арвайлер. Но есть еще множество пропавших без вести".

"Чем дальше вверх по Ару, тем сложнее ситуация. Некоторые низменные районы находятся в труднодоступных местах, говорит Левенц. Люди провели там всю ночь на крышах или в жилых автофургонах в ожидании спасения. Даже вертолеты не всегда могли прилететь на помощь из-за слишком плохой погоды".

"В районной администрации Арвайлера, как и во многих других частях округа, из крана не идет вода. "Нет электричества, нет газа, - говорит начальник администрации Пфёлер. - Это абсолютная катастрофа".