16 июля 2021 г. Дэвид Чартер | The Times Мы не можем позволить России перекрыть жизненно важную артерию Украины, говорит Байден Меркель "Президент Байден настаивал на заверениях Ангелы Меркель, что новый газопровод в Германию из России не придаст смелости президенту Путину на фоне того, как "энергичные" переговоры не привели к достижению договоренности во время ее прощального визита в США", - передает The Times. "Байден подвергся интенсивному давлению со стороны высокопоставленных демократов после того, как отказался от санкций в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке-2", трубопроводе стоимостью 9,5 млрд евро для транспортировки российского газа напрямую в Германию вместо маршрута через Украину, которая в своем экономическом выживании зависит от транзитных сборов. Демократы опасаются, что "Северный поток" увеличит вероятность того, что Путин перекроет газопроводы, ведущие в Восточную Европу, чтобы подорвать президента Украины Зеленского и оказать давление на другие страны в то время, как США пытаются контролировать запугивание со стороны России", - поясняет газета. "После встречи с Меркель в Берлине в понедельник Зеленский заявил, что "Северный поток-2", который будет завершен в следующем месяце и должен начать перекачку газа до конца года, "угрожает безопасности Украины". Байден назвал это "плохой сделкой для Европы", но все же в мае приостановил предложенные санкции, заявив, что они "могут быть контрпродуктивными с точки зрения наших европейских отношений". "Выступая вместе с Байденом после вчерашних переговоров, Меркель признала, что между двумя странами сохраняются разногласия по поводу газового соглашения Германии с Россией, но пообещала поддержать Украину. "Мы говорили о России и Украине, и в этом контексте о "Северном потоке - 2", и мы пришли к разным оценкам того, что влечет за собой этот проект, - сказала Меркель. - Но позвольте мне сказать очень четко, наша идея состоит в том, что Украина остается транзитной страной для природного газа, что Украина имеет право на территориальный суверенитет... И мы предпримем действия, если Россия не будет уважать это право Украины как страны транзита. "Северный поток-2" - это дополнительный проект, а не проект по замене какого бы то ни было транзита через Украину ... [...]". "Моя точка зрения на "Северный поток - 2" известна уже давно, - заявил Байден. - Хорошие друзья иногда могут не соглашаться. Но к тому времени, когда я стал президентом, он был завершен на 90%, и введение санкций, похоже, не имело никакого смысла, имело смысл работать с канцлером". "Канцлер и я попросили наши команды подумать о практических мерах, которые мы можем предпринять вместе, а также о том, усиливается или ослабляется энергетическая безопасность Украины в результате действий России. Посмотрим". (...) "Меркель стала первым европейским лидером, встретившимся с Байденом в Белом доме, но чествование возобновления отношений после перебоев в эпоху Трампа было омрачено спорами по поводу отношений Германии как с Россией, так и с Китаем. Канцлер, которая должна уйти в отставку после сентябрьских выборов, держала Германию и к Москве, и к Пекину ближе, чем считает разумным Байден. Он говорил об экзистенциальном столкновении мировых демократий и автократий". (...) Источник: The Times